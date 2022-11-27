أنقرة (زمان التركية) – دعا قيادي في حزب العدالة والتنمية بولاية مانيسا، إلى منح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رتبة “مارشال” التي تعادل رتبة “المشير” في الجيوش العربية بسبب نشاط الجيش التركي في سوريا وليبيا والعراق ودول أخرى.

أوميت تايداش نائب أمين حزب العدالة والتنمية في مانيسا، قالت في تغريدة على تويتر: “لقد نهضت الأمة التركية. إنها في طريقها للارتقاء إلى مستوى الحضارات المعاصرة. كان هناك الكثير من التحركات بشأن القضايا المحلية والوطنية لدرجة أنه من الصعب حقًّا عدم الشعور بالفخر”.

وأوضح تايداش أن معدل الأسلحة المحلية التي يستخدمها الجيش التركي ارتفع من 20 في المائة إلى 70-75 في المائة، ففي كفاح تركيا في ليبيا وسوريا والعراق وأذربيجان، تم الكشف علنًا عن مدى قوة الجيش التركي.

وأضاف تايداش: “وفقًا للدستور، فإن الرئيس أردوغان هو القائد العام للقوات المسلحة. إن انتصاراته في قيادة جيشنا في ليبيا وسوريا والعراق وأذربيجان واضحة. لماذا لم يتم منحه رتبة مارشال -مشير-؟”-أعلى رتبة في بعض الجيوش-.

وأكد تايداش أنه بالنظر إلى القانون ذي الصلة، فقط أولئك الذين نجحوا في الحرب يتم منحهم رتبة مارشال، بشرط أن يكونوا برتبة جنرال.

وشدد تايداش على أن أردوغان الذي قاد الجيش التركي وسجل مكاسب كبيرة، ونجح في رسم البسمة على وجه الأمة التركية، حقق نجاحًا كبيرًا.

وأنهى تايداش، قائلًا: “أود أن أعبر عن فخرنا بالرئيس رجب طيب أردوغان، الذي نعتبره زعيم العالم. وأصرح بأنني أعتقد أن أردوغان، القائد العام للقوات المسلحة بحسب الدستور يجب أن يُمنح رتبة مارشال من خلال إجراء تعديل فوري على مادة القانون ذات الصلة”.