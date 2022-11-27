أنقرة (زمان التركية) – كشف الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مدحت سنجار، عن شروط تأييد أعضاء الحزب لمرشح التحالف السداسي المعارض.

سنجار قال خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب إنه يجب أولا وقبل كل شيء أن تعلن الطاولة السداسية عن مرشحها، فليس من الصواب إجراء تقييم على أساس الافتراضات.

وأضاف سنجار: “ثانيًا، وبعد الإعلان سيرى حزب الشعوب الديمقراطي كيف سيتعامل المرشح في أسلوب الحوار والتفاوض والمصالحة”.

وأكد الزعيم الكردي أنهم بعد ذلك سيحددون موقفهم من خلال تفعيل آليات اتخاذ القرار مع نقاش موسع.

وأشار سنجار إلى أن المعارضة ليس لديها خيار سوى العمل معًا، مشددًا على أنهم لا يفضلون توترًا سياسيًّا قائمًا على الفتنة أو الاحتكاك.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي، أبدى في السابق انزعاجه من عدم دعوته للانضمام إلى تحالف الأحزاب الستة المعارضة، بقيادة حزب الشعب الجمهوري.