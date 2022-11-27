أنقرة (زمان التركية) – اتهم نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، القضاء في تركيا بالتحرّك وفقًا لتعليمات السلطة “في ظل نظام حكم الفرد الواحد”.

في كلمته خلال جلسات لجنة الموازنة الرئاسية بالبرلمان التركي ذكر أوزال أنه خلال ثمان سنوات من تولي أردوغان الرئاسة، تم رفع 44 ألف و675 دعوى قضائية بتهمة إهانة الرئيس.

أضاف قائلًا: “أصبح أردوغان هو من يقرر من سيُزج به في السجن، ومن سيُفرج عنه خلال القضايا المحورية”.

قال أوزال إنه خلال عهد الرئيس السابق تورجوت أوزال، بلغ عدد الدعاوى القضائية المستندة على تهمة إهانة الرئيس نحو 207 دعوى قضائية، بينما ارتفع الرقم إلى 848 دعوى قضائية في عهد الرئيس السابق عبد الله جول، غير أنه سجل مستويات قياسية في عهد رجب طيب أردوغان.

وذكر أوزال أن حجم نفقات المخصصات السرية بلغ 2.7 مليار ليرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

أضاف قائلًا: “نحن أمام رئيس لديه مشكلة مع الشعب. هذا النظام لم يعد بالنفع على الاقتصاد والبطالة والتضخم والأطفال والشباب وجرائم القتل بحق النساء”.