أنقرة (زمان التركية) – تفاخر فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، باختطاف جهاز المخابرات التركية 100 مواطن تركي من الخارج، وترحيلهم إلى تركيا.

خلال المناقشات حول ميزانية 2023 للرئاسة والمؤسسات التابعة لها في لجنة التخطيط والميزانية التابعة للبرلمان التركي، قال أوقطاي، الذي قدم عرضًا عن ميزانية الرئاسة، إن أنشطة الدبلوماسية الاستخباراتية سلمت أكثر من 100 شخص من مختلف البلدان إلى تركيا.

منذ محاولة انقلاب يوليو 2016، ينفذ جهاز الاستخبارات التركي عمليات خارج الحدود، لترحيل معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان قسرًا، واعتقالهم في تركيا.

كما تحدث أوقطاي عن ميزانية الاستخبارات التركية، حيث قال: “في عام 2021، تم تخصيص ما مجموعه 3 مليارات و115 مليونًا و407 ألف ليرة لجهاز المخابرات الوطني، و3 مليارات و115 مليونًا و14 ألف ليرة، أي ما يعادل 99.98 في المائة من الاعتمادات المذكورة”.

وأكد أوقطاي أن 53 في المائة من مصروفات الحساب الختامي كانت مصروفات موظفين، في حين أن الباقي يتكون من مصاريف رأسمالية ومشتريات للسلع والخدمات. تبلغ مخصصات رئاسة جهاز المخابرات الوطنية لعام 2022، 5 مليارات و176 مليون و92 ألف ليرة، واعتماد 7 مليارات 729 مليون و120 ألف ليرة في مقترح قانون موازنة 2023.