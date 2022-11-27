أنقرة (زمان التركية) – نقلت وكالة رويترز عن مصدر تركي مسؤول، أن المفاوضات مع الدوحة للحصول على 10 مليارات دولار من قطر في مراحلها النهائية.

وبعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية على وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، سيأتي ضعف المبلغ بالعملة الأجنبية من قطر.

وأوضح المصدر التركي أنه من المتوقع وصول 3 مليارات دولار من حزمة 10 مليارات دولار بحلول نهاية ديسمبر 2022، على شكل سندات دولية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه يتم استخدام طرق زيادة المشاركة في قروض البنوك المشتركة.

يذكر أن صندوق الثروة الوطني السعودي فتح حساب إيداع بالعملات الأجنبية بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

ووقع البنك المركزي التركي في السنوات الماضية اتفاقية مقايضة (مبادلة الدولار مقابل ليرة تركية) مع مصرف قطر المركزي، والتي تم رفعاه إلى 5 مليارات دولار ثم إلى 15 مليار دولار.

يذكر أن الأموال القادمة من الخليج يمكن أن تنشط سوق العقارات، خاصة الأسهم المتداولة في بورصة إسطنبول.

وذهب الرئيس رجب طيب أردوغان نهاية الأسبوع الماضي إلى قطر لحضور افتتاح كأس العالم.