أنقرة (زمان التركية)ــ أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرة أخرى رسالة إيجابية، حول مستقبل العلاقات بين تركيا وسوريا، وقال إن إصلاح العلاقات مع مصر سيفتح الطريق أمام استعادة العلاقات مع سوريا.

خلال اجتماع الشباب الذي عقدته أمانة حزب العدالة والتنمية في محافظة قونية، قال أردوغان، ردا على سؤال حول لقائه مع الزعيم المصري عبد الفتاح السيسي خلال كأس العالم في قطر، “إذا أكملنا هذا العمل مع مصر سنتمكن أيضا من التعامل مع سوريا بنفس الطريقة”.

وبخصوص مصر، قال أردوغان: “طوال فترة 9 سنوات. كانت لدينا مشكلة مع مصر. اتخذنا هذه الخطوة مساء ذلك اليوم بوساطة من أمير قطر. وبعد التغلب على تلك المشكلة كان لدينا لقاء قصير مع السيد السيسي لمدة نصف ساعة”.

أضاف “لا ينبغي أن تكون مثل هذه المشكلة -موجودة- بين تركيا ومصر في البحر المتوسط”.

وقال أردوغان: “سنجتمع حول ملف البحر المتوسط، لأن الروابط بين الشعب المصري وتركيا جيدة للغاية، ولا ينبغي أن نفقد هذه القوة لصالح الآخرين.. وأعتقد أنه ستكون هناك تطورات جيدة”.

هناك خلاف بين مصر وتركيا في عدة ملفات أبرزها تواجد القوات التركية في ليبيا، والاتفاقية البحرية مع حكومة طرابلس، وإيواء عناصر جماعة الإخوان المسلمين.

وقال أردوغان مشيرا إلى تحسن العلاقات مع دول الخليج “الآن علاقتنا مع الإمارات العربية المتحدة في طريقها للتحسن ومن الواضح أن هذا يزعج بعض الدوائر”.

أردوغان: سألتقي مع رئيس سوريا

وفيما يتعلق بدمشق، أضاف الرئيس التركي “في الفترة القادمة، يمكن اتباع نفس المسار مع سوريا، تمامًا كما تم مع مصر. لن يكون هناك استياء في السياسة..”، وأكد على أنه “يمكننا لقاء الأسد عندما يحين الوقت”.

كما قال أردوغان في الأسابيع الماضية: “عندما يحين الوقت، يمكننا أن نسير في طريق اللقاء مع رئيس سوريا”.

في إشارة إلى إمكانية إعادة تشكيل العلاقات مع دمشق، خاصة بعد الانتخابات المقبلة، قال أردوغان “في الوقت الحالي، يمكننا أن نعيد النظر في العلاقات مع الدول التي نواجه مشكلات معها، خاصة بعد انتخابات حزيران/يونيو، يمكننا أن نصنع علاقات جديدة”.

يذكر أن تركيا تمكنت من استعادة علاقاتها خلال العام الحالي مع كل من الإمارات والسعودية وإسرائيل، فيما واجهت صعوبة في إقناع مصر بالأمر ذاته.