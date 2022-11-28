أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن علاقات بلاده مع سوريا يمكن أن تعود إلى طبيعتها، إذا تم إصلاح العلاقات مع مصر.

وخلال مشاركة الرئيس أردوغان في اجتماع الشباب الذي نظمته رئاسة حزب العدالة والتنمية الإقليمية في قونية في حديقة الأمة، أدلى بتصريحات عن عودة العلاقات مع سوريا.

وأوضح أردوغان، أنه بما أن العلاقات تسير مع مصر في طريق التحسن، بالتالي يمكن أن تعود العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها.

أشار الرئيس إلى أنه يعتقد أن تطورات إيجابية ستحصل مع مصر، لأن علاقات شعبي تركيا ومصر قوية جدا ولا يجب خسارتها لصالح الآخرين.

قال أردوغان “همنا الوحيد هو حل هذا الاستياء بين مصر وتركيا. لا ينبغي أن تكون مثل هذه المشكلة بين تركيا ومصر في البحر المتوسط”.

يذكر أنه على متن الطائرة العائدة من قطر، قال الرئيس التركي: “قلنا أن عملية التطبيع يمكن أن تبدأ. لقد تم اتخاذ خطوة هنا لبدء مثل هذه العملية وقد أجرينا محادثات جيدة. آمل أن ننتقل بالعملية التي بدأت بوزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقًا، ونأمل أن تكون باجتماعات رفيعة المستوى”.

وأوضح أردوغان أن العلاقة بين تركيا ومصر ليست لقاء قادة، فالتقاء الماضي بين الأمة التركية والشعب المصري مهم للغاية بالنسبة لنا.

وأضاف الرئيس التركي: “لماذا لا تعود العلاقات لطبيعتها مرة أخرى، لماذا لا تبدأ من جديد؟ أشرنا لهم. نأمل، بعد حدوث أي شيء غير عادي، أن نتخذ هذه الخطوة للأفضل”.