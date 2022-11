Share on Twitter

هيثم السحماوي

آليات وهيئات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان

القاهرة (زمان التركية)_ تحدثت في المقال السابق عن أول اليتين أو هيئتين من هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهما الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وفي المقال السابق كان الحديث عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي هذا المقال أعرض الهيئات الأخرى من هيئات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان وهم:

مجلس الأمن Security Council

حيث يقوم المجلس بدور هام في تطبيق العقوبات على الدول التي تنتهك أحكام ميثاق الأمم المتحدة والتي من بينها قواعد حقوق الإنسان والشعوب ومن الهيئات الأخري أمانة الأمم المتحدة أو Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

ولهذه الأمانة مركز خاص لحقوق الإنسان، تحت إشراف المفوض السامي لحقوق الإنسان، في جنيف بالإضافة إلى مقر للمركز أخر في نيويورك.

ومن الأعمال التي تقوم بها الأمانة في هذا الإطار إعداد مواثيق حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذها، وتلقي الشكاوي وانتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير والإجراءات لحماية حقوق الإنسان، والقيام بمجهودات الوساطة والخدمات الودية لكفالة احترام حقوق الإنسان.

ويمكن للأفراد أيضًا مخاطبته وإرسال الشكاوي والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان على عنوانه بجنيف.

المفوض السامي لحقوق الإنسان

High Commissioner for Human Rights

وهذه الألية هامة للغاية في تفعيل مسألة احترام حقوق الإنسان من الناحية العملية الواقعية، وقد أوجد ضمن الآليات المعنية بحقوق الإنسان بناء على توصية خرجت من مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان الذي انعقد في يونيو من عام 1993.

ويعين هذا الشخص بناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العامة، وتقوم الاخيرة بتعيين الشخص المقترح، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، والذي في كل الأحوال يلزم أن يكون شخص معروف على الصعيد الدولي، ولديه خبرة كبيرة وأعمال عظيمة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والاستعداد التام لمواصلة هذه الجهد بكل تفاني وإخلاص.

ويمكن أيضًا للأفراد والجماعات أن يتقدموا بالشكوى للمفوض السامي، التي يتم فحصها والتحقيق فيها والقيام بكل السبل المتاحة لإنصاف أصحابها، وحل شكواهم.

ويتولى المفوض السامي القيام بالإشراف على المركز السابق بيانه في كلا من نيويورك وجنيف، وهو يعتبر الرجل الأول القادر على القيام بالدور الفعال في حماية والحفاظ على حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة.

محكمة العدل الدولية: international Court of Justice))

حيث تقوم المحكمة ومجلس الوصاية أيضًا بدور هام وكبير في تطبيق واحترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة في كل ما يتعلق فيه بحماية واحترام حقوق الإنسان.

ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وتأسست المحكمة في عام 1945، وهي تتكون من خمسة عشر قاضيًا ..