أنقرة (زمان التركية) – أبدت الجمعية التركية الألمانية، ترحيبها بقرار الحكومة الفيدرالية الألمانية تغيير القانون الذي يسهل التجنس في ألمانيا، ويتيح حصول الأجانب على الجنسية المزدوجة.

وصفت الجمعية الألمانية التركية، وهي إحدى المنظمات الجامعة غير الحكومية التي تمثل الأتراك في ألمانيا، إصلاح قانون الجنسية الذي تخطط الحكومة لتنفيذه بأنها خطوة إيجابية.

وقال جوكاي سوفوأوغلو، رئيس الجالية الألمانية التركية، لشبكة التحرير الألمانية، إن إصلاح الحكومة الفيدرالية لقانون المواطنة، قد خلق حالة من الرضا.

وأضاف سوفوأوغلو: “قانون الجنسية الحالي في ألمانيا لا يتوافق مع واقع اليوم، التعديل القانوني يشير إلى تغيير في النموذج”.

يذكر أن يوم الجمعة، شهد اتخاذ الخطوة الأولى في عملية الموافقة على إصلاح قانون الجنسية، والذي تم تضمينه أيضًا في اتفاق الائتلاف الحكومي المكون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (FDP) في ألمانيا.

ألمانيا تتيح الجنسية المزدوجة

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية الألمانية، أفادت الأنباء أن مشروع القانون ذي الصلة “شبه جاهز” وسيتم إرساله إلى وزارات أخرى قريبًا. بعد موافقة الوزارات، سيصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون وسيصوت مجلس النواب.

ووفقًا لمشروع القانون، تم تقليص فترة الإقامة في الدولة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية من ثماني إلى خمس سنوات، ويمكن تقليل هذه الفترة إلى 3 سنوات للأشخاص الذين لديهم “نجاح خاص” في الاندماج، مثل المدرسة أو النجاح المهني، أو المعرفة الجيدة للغاية باللغة الألمانية، أو الأنشطة التي تستهدف المصلحة العامة.

ومن أهم بنود الإصلاح إزالة الحواجز أمام ازدواجية الجنسية، والتي تمنع ملايين الأتراك من الحصول على الجنسية الألمانية. ويشير مشروع القانون إلى أنه من أجل الاندماج في المجتمع، تعتبر قواعد اللغة والتعليم والمهارات المهنية والالتزام بالنظام الأساسي الديمقراطي الليبرالي أكثر أهمية بكثير من الشخص الذي يحمل جنسية واحدة أو أكثر.

ووفقًا للوائح الحالية في ألمانيا، من الممكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد ثماني سنوات من الإقامة.