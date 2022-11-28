أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات في تركيا اعتقال شابة تدعى عائشة أوزكيراز بناء على بلاغ مقدم من الأطباء في مستشفى شركوز كوي الحكومي، على خلفية اشتباههم في أنها ليست “ممارس عام” مثلما تزعم.

وقضت النيابة بحبس أوزكيراز بعدما تبين مزاولتها الطب داخل المستشفى الحكومي ببطاقة زائفة.

وخلال إفادتها أقرت أوزكيراز بانتحال صفة طبيب والتواجد داخل غرف العمليات، وذكرت أنها تحمل بطاقة طالب طب مزيفة.

وقالت إنه: “في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021 مرضت والدتي فقمنا بنقلها إلى مستشفى شركوز كوي الحكومي. هناك أبلغت طبيب الطوارئ أنني طبيبة ودفعته لفحص والدتي. وفيما بعد توجهت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى عدة مرات وأخبرتهم أنني أريد قضاء بعض الوقت بقسم الطوارئ”.

وأضافت أوزكيراز أن طبيبا هناك سمح لها بقضاء الوقت في المستشفى وأنها جلست بمقعد الطبيب أثناء وجودها بالمستشفى، مفيدة أنها لم تفحص أي مريض أثناء فترة وجودها بالطوارئ غير أنها شاهدت فحص الأطباء للمرضى هناك.

وأفادت أوزكيراز أنها تعرفت على طبيب هناك يدعى م.ك ورافقته خلال فترة وجودها بالمستشفى، قائلة: “وبهذه الطريقة بدأت التردد على قسم جراحة الأطفال. وشاركت في فحص المرضى، واستنادا على علاقتي بالطبيب تمكنت من التواصل مع الأطباء في جميع أقسام الجراحة بمستشفى شركوز كوي”.

وأكدت أوزكيراز أنها حضرت العديد من العمليات وأنها كانت تتولى تقضيب الجروح عقب انتهاء الطبيب م.ك من الجراحة، وأضافت قائلة: “كان الطبيب م.ك على علم بما أفعله، بل وسمح لي بهذا. لم تقتصر مشاركتي على جراحات الطبيب م.ك، بل شاركت في جراحات الأطباء الأخرين، لكنني لم أنفذ أي إجراء طبي في جراحات الأطباء الآخرين”.

هذا وأعلنت مديرية الصحة بالمدينة أن أوزكيراز ليست مدرجة ضمن الأطباء العاملين بالمدينة وأنها لم تتولى فحص المرضى ولم تنفذ أي إجراء طبي.