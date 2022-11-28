أنقرة (زمان التركية) – كشف رئيس جمعية صناعة البرمجيات التركية، جونول كمالي، أن نحو 30 ألف مبرمج غادروا تركيا خلال عام 2021، مشيرًا إلى احتماي ارتفاع هذا الرقم إلى 100 ألف مبرمج.

وكان صهر الرئيس التركي، برات ألبيراق، قد أطلق مشروع “المليون مبرمج” خلال فترة توليه رئاسة وزارة الخزانة والمالية، مستهدفا تنشئة مليون تركي في مجال تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2023.

ومع تراجع مستوى الرفاهية في تركيا بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية لم ينجح المشروع في تحقيق هدفه، بل وأخذ عدد المبرمجين داخل تركيا في التراجع.

واتجه المبرمجون الأتراك إلى مغادرة تركيا والعمل بالخارج. ويرجع هذا الأمر إلى الرواتب المنخفضة وساعات العمل الطويلة.

هذا وتتزايد حاجة الشركات للمبرمجين يوميا في ظل استمرار عملية الرقمنة بوتيرة متسارعة.