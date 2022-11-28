أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس الحزب الوطني اليساري في تركيا، دوغو برينتشاك، إنه تم تدمير عهد الدولار ونظام الجزية الأمريكي في تركيا، كما دعا إلى مغادرة حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

قال برينتشاك، خلال مؤتمر لحزبه، إن تركيا كسرت أغلال الحلف الأطلسي والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وأضاف برينتشاك: “لقد انتهى النظام الأطلسي في تركيا، والأنظمة التي أنشأوها عام 1980، والتي أطلقوا عليها اسم التوحيد مع الاقتصاد العالمي، والتي جرّت تركيا إلى مستنقع الديون. لقد انتهت جهودهم لتقسيم تركيا، وجعلونا في مواجهة بعضنا البعض، جعلوا الأتراك والأكراد ضد بعضهم البعض. كشفت مخططاتهم، واستفزازاتهم، وتزويدهم لحزب العمال الكردستاني بالسلاح، وتنظيمهم وقيادتهم لحركة الخدمة ضدنا”.

وفي سياق منفصل، ذكر برينتشاك أنه إذا وصل حزبه إلى السلطة، فسوف ينشئ محاكم للفساد.

وتابع برينتشاك: “سننهي هدر المال العام في الدولة. سننهي العظمة والأبهة. بالتأكيد لن نسمح بالتربح في تركيا. سنفتح المصانع، ونخصص الموارد للزراعة، ونوفر فرص العمل لملايين العاطلين عن العمل. سنبني دولة تخدم الشعب. سنرفع نظام العدالة لدينا”.

كما أشار برينتشاك إلى أن القرار الأهم الذي سيتم اتخاذه هو مغادرة حلف الناتو، وسيتم وضع حد لمنظمات الناتو الإرهابية في تركيا، وغلق القواعد العسكرية لحلف الناتو في تركيا.

وأكد برينتشاك أن حزبه سيسعى للقضاء على حزب العمال الكردستاني وسيكون هناك تعاون مع سوريا والعراق وإيران والاتحاد الروسي، وبهذا التعاون سيتم القضاء على الإرهاب.