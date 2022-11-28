أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي محرم ساريكايا، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قرر إرجاء المقترح الدستوري بشأن ضمان حرية ارتداء الحجاب.

وأوضح ساريكايا الكاتب في مقال بصحيفة “خبرترك”، أن تزامن التعديلات الدستورية المتعلقة بحرية الحجاب وحماية التكوين الأسري مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كانت فكرة تهيمن على الرأي العام التركي، منذ فترة غير أن قيادات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية التي تحدث معها خلال الأسبوع الأخير لم تطرح هذه الفكرة.

وأضاف ساريكايا أن التحالف الحاكم حاليا في وضع يتجاوز موقفه السابق بشأن التعديلات الدستورية، التي كان من المنتظر عرضها على البرلمان الأسبوع القادم.

أضاف قائلا: “ويمكن تلخيص سبب هذا بالإشارة إلى مناقشة البرلمان للعملية العسكرية البرية في سوريا من ناحية، وانطلاق جلسات مناقشة موازنة العام الجديد في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول القادم، من ناحية أخرى القانون الخاص بإرجاء سن التقاعد الذي تترقبه كتلة واسعة من المجتمع”.

وأكد ساريكايا أن هذه الأسباب دفعت التحالف الحاكم إلى إرجاء التعديلات الدستورية لوقت أكثر ملاءمة، وأضاف قائلا: “وفيما يخص الانتخابات، لم تختلف آراء مسؤولي الحزبين المشاركين ضمن الأجهزة الإدارية للدولة، فعلى الرغم من الحديث في السابق عن عقد الانتخابات في 14 مايو، يبدو أنه تم العدول عن هذه الخطوة”.

يذكر أن فكرة إجراء تعدليل دستوري يضمن ارتداء الحجاب في جميع قطاعات الدولة، جاءت ردا على دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو، إصدار قانون يكفل حرية ارتداء الحجاب بالمناطق العامة.