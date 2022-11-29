أنقرة (زمان التركية) – ترفض السلطات في تركيا الإفراج عن السجين جنكيز أكاي، وتبقي عليه في زنزانة انفرادية بسجن أرغلي شديد الحراسة، في مدينة قونية.

جنكيز أكايا، المسجون منذ عام 2015، كان يدرس في جامعة سليمان ديميريل وهو مدير منظمة مقاطعة إسبارطة التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، وتم اعتقاله وحُكم عليه بالسجن 8 سنوات وشهر واحد و 15 يومًا، بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية” وعام واحد و 9 أشهر و 25 يومًا بتهمة “إهانة أردوغان”.

ونُقل أكايا من سجن قونيه إلى سجن أرغلي شديد الحراسة، واحتُجز في زنزانة انفرادية لمدة 3 أشهر بسبب العقوبات التأديبية التي أصدرتها إدارة السجن، بحقه على الرغم من أنه أنهى عقوبته.

وقال أكايا، الذي لم ترفض السلطات إطلاق سراحه، أنه أتم ثلاثة أرباع مدة العقوبة بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.

وذكر أكايا أن هيئة مراقبة السجون والمجلس الإداري منعت إطلاق سراحه على أساس أنه “لم يترك المنظمة” ولم يبدى الندم.