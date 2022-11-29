أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، أن مصر وتركيا يمكن أن تعينا سفيرين بشكل متبادل في الأشهر المقبلة.

أجاب وزير الخارجية مولود تشافوش أوغلو على أسئلة الصحفيين في أنقرة بعد المؤتمر الصحفي المشترك مع رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء التركماني ووزير الخارجية.

وفي إشارة إلى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تركيا ومصر، أعلن تشافوش أوغلو أن البلدين قد يعينان سفراء مشتركين في الأيام المقبلة، وأن المسؤولين في البلدين يمكنهم مناقشة تطبيع العلاقات.

وأكد تشافوش أوغلو أن المشاورات السياسية بين مصر ونواب الوزارة قد تجدد قريبًا.

من ناحية أخرى، زعم مصدران، أحدهما مسؤول تركي كبير تحدث لوكالة رويترز للأنباء، أن مسؤولي البلدين بدؤوا “دبلوماسية الباب الخلفي” بعد أن تصافح الرئيس أردوغان والرئيس المصري السيسي في قطر الأسبوع الماضي.

وأكد مصدر أن وفدين من ضباط المخابرات من مصر وتركيا التقيا في مصر نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر المسؤول التركي أن محادثات “مهمة” جرت بين مسؤولي البلدين وأن البلدين يستعدان لمناقشة القضايا التجارية، بما في ذلك المشاريع العسكرية والسياسية والطاقة.

ولم يصدر بيان من الخارجية المصرية وتركيا حول هذا الموضوع.