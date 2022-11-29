أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي محمود أوفور، أن خلافًا وقع بين عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وأمينة شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو، بسبب رغبة إمام أوغلو في الترشح للرئاسة.

وتشير الادعاءات إلى أن إمام أوغلو طرق باب كفتانجي أوغلو طالبا دعم ترشحه للرئاسة، غير أن كفتانجي أوغلو رفضت هذا المقترح بشدة وأن شجارًا اندلع بينهما.

وزعم الصحفي المقرب للسلطة الحاكمة، محمود أوفور، أن الشجار بلغ مرحلة توجيه كفتانجي إهانات لاذعة إلى إمام أوغلو بوصفه بالأحمق والمصاب بانفصام الشخصية.

وفي تعليق منه على هذه الادعاءات أفاد إمام أوغلو أن كفتانجي أوغلو سيدة مهذبة ولطيفة، قائلًا: “لا أعتقد أن تلك العبارات صدرت عن سيدة. هذا كل ما سأقوله حول الأمر”.

وأجاب إمام أوغلو عن سؤال حول الترشح للرئاسة، قائلًا: “أقول لمن يثيرون هذا الأمر ما شأنكم بهذا؟ التحالف السداسي يعمل بشكل فعال ومؤثر على هذا الأمر وأصدر مقترحا دستوريا تاريخيت. هذه هي الأمور التي يتوجب تسليط الضوء عليها، فهذه أمور مهمة”.

يذكر أن كفتانجي أوغلو دعمت أكرم إمام أوغلو في الانتخابات البلدية عام 2019، مما أدى إلى فوزه على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

تضع استطلاعات الرأي، عمدة إسطنبول أكرم إمام اوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش، على رأس قائمة الشخصيات السياسية التي تحظى بدعم شعبي في تركيا.