أنقرة (زمان التركية) – قال مصطفى شان، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إن الحزب الحاكم قد يعيد النظر في نظام الحكم الرئاسي، وأن نائب الرئيس، فؤاد أوكتاي يعمل على هذا الأمر.

أضاف في لقاء مع صحيفة حريات، قائلًا: “من الخطأ حديث المعارضة عن إغلاق أبواب الحوار تمامًا، فلو لم تغلق المعارضة أبواب الحوار لناقشنا كل شيء”.

وأشار شان إلى احتمالية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المقرر عقدها في شهر يونيو/حزيران القادم، واحتمالية خوض جولة ثانية بالانتخابات الرئاسية.

أضاف نائب زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان: “يتزامن شهر يونيو/حزيران مع موسم الحج. وفي حال عقد جولة ثانية بالانتخابات الرئاسية فستتزامن مع عيد الأضحى. لذا بالإمكان تعديل موعد الانتخابات وفقًا لهذين الأمرين. لم يتم تحديد موعد لهذا، فنحن نريد أن يناقش البرلمان الأمر ويتم تحديد الموعد داخل البرلمان”. وفق الصحيفة المقربة من السلطة الحاكمة

وتطرق شان أيضًا إلى دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لرئيسة حزب الخير، ميرال أشكنار، بالانفصال عن التحالف السداسي المعارض والانضمام لتحالف الجمهور الحاكم.

وقال: “هذه الدعوة قد تكون لأجل الانتخابات أو لما بعد الانتخابات. هناك صراع سياسي، لكن عندما يتعلق الأمر بالدولة لا يمكن الحديث عن خلافات. اليوم علينا التشاور والمضي قدما مع من كنا على خلاف معهم بالأمس. فالهدف هو بقاء تركيا مستقلة وكبيرة. وسيتم العمل مع كل من يسعون لهذا”.

هذا ويشدد التحالف السداسي على ضرورة العودة إلى النظام البرلماني، وإقصاء أردوغان وحزب العدالة والتنمية عن الحكم.