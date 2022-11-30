القاهرة (زمان التركية)ــ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط حملة التصعيد التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية، محذرا من مغبة استهداف الفلسطينيين وقتلهم بدم بارد.

طالب أبو لغيط المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني ووقف آلة القتل الإسرائيلية.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن يوم الثلاثاء شهد مقتل خمسة فلسطينيين في حوادث منفصلة على يد قوات الاحتلال، وأن معدل العنف في تصاعد منذ مطلع هذا العام، بما ينذر بانفجار الأوضاع إن لم يتم لجم هذا الانفلات الإسرائيلي.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن ما يجري من تصعيد ممنهج ليس بعيدا عن صعود اليمين الاسرائيلي وهيمنته على السياسة الإسرائيلية، محذرا من أن تصدر عناصر بالغة التطرف للمشهد السياسي ستكون له تبعات خطيرة.

وأضاف أبو الغيط أن دفع الشعب الفلسطيني إلى الزاوية وتهديد أمنه على هذا النحو الخطير، وحرمانه من أي أفق سياسي يمكن التطلع له.. قد يفضي إلى انفجار عنيف للوضع لن يكون في مصلحة أي طرف.