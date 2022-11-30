ستراسبورغ (زمان التركية)ـ أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تلقيها دعوى قضائية من الزعيم الكردي الانفصالي المعتقل عبد الله أوجلان ضد اليونان، بسبب ترحيله إلى تركيا، وطلبت من أثينا تقديم دفاعها.

تركز الدعوى على وصول أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي إلى اليونان عام 1998، وطلبه للجوء في هذا البلد، وتسليمه إلى السلطات التركية في كينيا في فبراير 1999.

قال عبد الله أوجلان المعتقل في المنفى بجزيرة إمرالي، في طلبه المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال محاميه، إن الممارسات ضده في أثناء إقامته في اليونان تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

قال أوجلان في طلبه إن تسليمه إلى تركيا يتعارض مع العديد من مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن طلبه للحصول على اللجوء في اليونان لم يتم فحصه، واحتُجز دون سند قانوني في أثناء إقامته في اليونان ولم يُمنح الفرصة لطلب حقوقه أمام المحاكم اليونانية.

تم تسليم أوجلان إلى السلطات التركية بينما كان في أيدي السلطات اليونانية في كينيا.

من جهتها طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طلبت رأي الحكومة اليونانية ومحامي أوجلان. وسألت المحكمة الحكومة اليونانية “هل قام عملاء يونانيون بتسليم أوجلان للدولة التركية؟ ”

لدى الأطراف 12 أسبوعا لتقديم رأيهم إلى المحكمة. بناءً على هذه الآراء، من المتوقع أن تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارًا في قضية أوجلان ضد اليونان خلال العام المقبل. قد تعقد المحكمة أيضًا جلسة استماع خلال هذه العملية.

أطروحات أوجلان

أوجلان، الذي وصل إلى اليونان لأول مرة في 9 أكتوبر / تشرين الأول 1998، كشف أنه تعرض “لسوء المعاملة” من قبل الشرطة اليونانية، التي انتهكت المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر المعاملة اللاإنسانية وسوء المعاملة.

دافع أوجلان عن الأطروحة القائلة بأن نقله من اليونان إلى كينيا وتسليمه للسلطات التركية هناك ينتهك المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الحياة والمادة 3 المتعلقة بسوء المعاملة.

يرتبط ادعاء أوجلان بأنه قد احتجز “بحكم الواقع” ودون أساس قانوني في أثناء إقامته في الأراضي اليونانية (9 أكتوبر 1998 مطار أثينا، 29 يناير – 2 فبراير 1999 جزيرة كورفو، 2-15 فبراير 1999 السفارة اليونانية في كينيا) له صلة بـ: حق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحرية والأمن، وادعى أن هناك انتهاكًا للمادة 5.

أوجلان، الذي لم يُسمح له برفع دعوى أمام المحاكم الإدارية اليونانية ضد رفض طلب اللجوء الذي قدمه، اعتبر أن هذا ينتهك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في محاكمة عادلة.

عملية في اليونان

قدم أوجلان طلبًا إلى المحكمة الإدارية بأثينا في 4 ديسمبر / كانون الأول 2008 قبل المحاكمة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ودافع عن الأطروحة القائلة بأن القرارات التي اتخذتها السلطات اليونانية في عام 1999 تتعارض مع مبدأ أنه لا يمكن إعادة الشخص الذي تقدم بطلب لجوء مرتين. في هذا السياق، رفضت المحكمة الإدارية بأثينا في 30 يناير 2017 طلب أوجلان بضرر غير مالي بقيمة 20 الفًا و100 يورو.

في قرار مسبب من المحكمة الإدارية؛ لوحظ أن “السياسة التي اتبعتها الحكومة اليونانية كانت خارجة عن سيطرة السلطة الإدارية”، وأن “الفترة بين 29 يناير و15 فبراير لم تكن وقتًا كافيًا للنظر في طلب لجوء أوجلان” و”لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية الضرر. بسبب خطأ رجال المخابرات “.

تركيا قبل اليونان

كان أوجلان رفع في السابق دعوى ​ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بدأت محاكمة أوجلان في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 16 فبراير / شباط 1999، عندما تم إحضاره إلى تركيا من كينيا، وقدم محاموه طلبًا إلى القضاء في ستراسبورغ بأطروحة مفادها أن “حياته كانت في خطر، وتعرض لسوء المعاملة. ولم يمنح محاكمة عادلة “. بعد تقديم الطلب، نشرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة (CPT)، وهي أول وفد أجنبي يقوم بزيارة إمرالي في 2 مارس 1999، تقريرًا في مايو 1999 جاء فيه أن “أوجلان لم يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة “.

بعد إعلان قبول طلب أوجلان بعد جلسة الاستماع التي عقدت في ستراسبورغ في 21 نوفمبر 2000، ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرارها الأول الصادر في 12 مارس / آذار 2003، أنه خلال الإجراءات القضائية لأوجلان في تركيا، فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانلا تحتوي على 6 أحكام تتعلق محاكمة عادلة: حكمت المادة الخامسة بانتهاك المادة 5 الخاصة بالحق في الحرية والأمن والمادة 3 الخاصة بسوء المعاملة.

تم الانتهاء من قضية أوجلان الثانية ضد أنقرة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2014، وقضت محكمة ستراسبورغ، التي نظرت في الشكوى المقدمة على أساس المادة 3 من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأن ظروف احتجاز أوجلان حتى 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 تنتهك حقوقه. من جهة أخرى، أفادت المحكمة بعدم وجود مخالفة في ظروف الاعتقال بعد هذا التاريخ، وأصدرت قرار “عدم مخالفة” في الطلب المتعلق بزيارات السجون.

مرة أخرى، واستنادًا إلى المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجود انتهاك في الطلب المقدم على أساس “السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط”، ووجدت أن مزاعم أوجلان “بمحاولة تسميمه” غير مقبولة.