كويتا (زمان التركية)ــ قتل ضابط شرطة وثلاثة مدنيين على الأقل، في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة اليوم الأربعاء، بمدينة كويتا في باكستان، وإصابة 23 آخرين معظمهم من رجال الشرطة.

وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن التفجير بعد يومين من إنهاء هدنة مع الحكومة في يونيو/ حزيران.

وقال الضابط الكبير غلام أزفر محسر إن الهجوم وقع بينما كان رجال الشرطة متجهين إلى عمال مكافحة شلل الأطفال في إطار حملة تطعيم على مستوى البلاد بدأت يوم الاثنين.

وقال إن الانفجار كان قويا لدرجة أنه أسقط الشاحنة التي كانت تقل ضباط شرطة في واد ، مضيفا أن التفجير ألحق أضرارا أيضا بسيارة قريبة تقل أفراد أسرة.

وقال إن حملة مكافحة شلل الأطفال ستستمر في عملها رغم هذه الفظائع.

وقال مدير شرطة كويتا، غلام أظفر ماهيسار، إن الشاحنة كانت تقل رجال أمن لحماية العاملين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في العاصمة الباكستانية.

وقال ماهيسر إن 24 شخصًا على الأقل أصيبوا في بوليلي، من بينهم 20 شرطياً، كما تضررت سيارتان أخريان.

وقال مسؤول بمستشفى كويتا إن فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات وسيدة كانا من بين الضحايا المدنيين.

تعقيم الأطفال!

حملة التطعيم الأخيرة هي السادسة من نوعها هذا العام وستستمر لمدة خمسة أيام ، وتهدف إلى تلقيح الأطفال دون سن الخامسة في المناطق المعرضة للخطر.

وتستهدف الحملة إسلام أباد والمناطق عالية الخطورة في شرق البنجاب وإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، حيث وقع هجوم يوم الاثنين.

تشن السلطات الباكستانية مثل هذه الحملات بانتظام على الرغم من الهجمات على العمال والشرطة المكلفين بحملات التلقيح.

يدعي المتشددون زوراً أن حملات التطعيم مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال.

تريد باكستان من طالبان أفغانستان ألا تسمح للمسلحين الباكستانيين باستخدام أراضيها لشن هجمات داخل هذه الدولة الإسلامية التي شهدت عشرات الهجمات.

وقد تم إلقاء اللوم في معظمها على حركة طالبان الباكستانية، التي أعلنت في بيان مسؤوليتها عن تفجير سابق في بلوشستان.

وقالت جماعة طالبان الباكستانية إن الهجوم في بلوشستان استهدف الشرطة للانتقام لمقتل المتحدث السابق باسمهم عبد الوالي.