أنقرة (زمان التركية) – تعاني الشابة التركية المعتقلة، زمرة بوسنانور مارت الحامل في الأسبوع السابع منذ احتجازها قبل 20 يومًا، بالمخالفة للقانون الذي يحظر احتجاز الحوامل والمرضعات.

مارت التي قبض عليها في 10 من نوفمبر الماضي، بسبب دعوى قضائية لحادث وقع أثناء عملها كمدربة في صالة ألعاب رياضية، تم وضعها في سجن يوزغات.

وقال فاتح يغيت، قريب مارت: “منذ أرسلت ملابسها في 14 نوفمبر. إلى سجن يوزغات لم يسلموها بعد. قالت إنها عانت من البرد ليلاً لأنها حاملاً، وأنها تخشى الإجهاض بسبب هذه الآلام. لماذا لا يعطونها الملابس منذ 12 يومًا؟ لقد بقيت لمدة 18-19 يومًا بالملابس الرقيقة التي كانت ترتديها عندما تم القبض عليها. لا أعرف إلى من يجب أن أذهب، ومن أين يجب أن أحصل على المساعدة”.

وطالب نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، السلطات التركية بإطلاق سراح مارت بسبب ظروفها الصحية.

وقال جرجرلي أوغلو: “لم يعطوها متعلقاتها في السجن البارد منذ 14 يومًا، إنها تتألم بسبب الحمل المضطرب، فالأم والطفل في ورطة !!! يجب أن تحاكم بدون اعتقال”.

وطبقاً لقانون تنفيذ العقوبات رقم 5275، لا يجوز حبس المرأة الحامل أو توقيفها، وحتى لو صدر حكم نهائي على الأم، فيجب تأجيل الإعدام حتى يبلغ الطفل 18 شهرًا.

–