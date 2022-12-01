أنقرة (زمان التركية) – وجه الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، انتقادًا للحكومة التركية بسبب موقفها العدائي مع الأكراد في العالم.

تشن تركيا منذ أيام غارات جوية على أهداف في العراق وسوريا للمقاتلين الأكراد، المنتمين لحزب العمال الكردستاني الانفصالي.

صلاح الدين دميرطاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، قال إنه في الوقت الذي تتصالح تستعد فيه الحكومة للتصالح مع الرئيس السوري، بشار الأسد، والمصري عبد الفتاح السيسي، والإمارات والسعودية، ووصولًا إلى إسرائيل، فإنها تعادي الأكراد.

وأضاف دميرطاش: “المصالحة تعتبر بالنسبة لهم جائزة وشرعية مع الجميع، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأكراد، فإننا لا نجد خيارات سوى السلاح والعمليات العسكرية. ونحن نعتبرها سياسة مرفوضة للغاية بالنسبة لتركيا”.

وأشار دميرطاش إلى أنه تقدم بالتماس إلى وزارة العدل التركية، يطلب فيه التواصل مع عبد الله أوجلان -زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي المعتقل في سجن أمرلي-، مؤكدًا أنه لم يكن لديه ولا لدى إدارة حزب الشعوب الديمقراطي أي اتصال أو لقاء مع أوجلان الموجود في سجن إمرالي.

وتابع دميرطاش: “لا يوجد أدنى إشارة أو معلومات تشير إلى أن عملية حل جديدة مع الأكراد ستبدأ. لكننا لا نريد أن نجلس ونشارك الألم والتعازي في مواجهة التوترات المتزايدة والصراعات التي تؤذي وتحصد الأرواح كل يوم. كسياسيين، نقدم هذه التطبيقات لأخذ زمام المبادرة من أجل منع الصراعات”.