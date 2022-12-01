أنقرة (زمان التركية) – شهدت ولاية مرسين جنوب تركيا، حادثًا مأساويًا، إذ تعرضت طالبة في الصف السابع، للطعن حتى الموت.

في مدرسة حسين أوزار مارزكجي المتوسطة في مرسين، قُتلت الطالبة فاطمة نيسا يوراكلي البالغة من العمر 13 عامًا، بعد تعرضها للضرب والطعن في المرحاض في الطابق الأرضي بالمدرسة.

بعد سماع صوت استغاثة، عثر مسؤولو المدرسة، على فاطمة يوراكلي، في المرحاض تعاني من إصابات خطيرة، وتنزف بشدة.

الطالبة تم نقلها إلى مستشفى مدينة مرسين بواسطة سيارة إسعاف، لكن فشلت جهود إنقاذها، حيث توفيت رغم كل التدخلات الطبية.

تبين أن الطالبة تعرضت للطعن والضرب في 5 مواضع متفرقة من جسدها.

بعد الحادث، كشفت فرق الشرطة التي حضرت إلى المدرسة للتحقيق أن الطالبة “H.D” زميلة يوراكلي في الفصل، هي المتهمة بارتكاب الحادث، الذي لا يزال التحقيق فيه ملابساته مستمرًا.