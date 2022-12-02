أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة رويترز، إن السلطات التركية حذرت ثلاث سفارات أوروبية ومكتب تمثيلي لمنظمة دولية كبرى في تركيا من “هجمات إرهابية محتملة”.

وشدد التحذير بحسب رويترز على مخاطر التواجد في مراكز التسوق ومحطات الحافلات والمطارات في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى موظفيها.

يأتي ذلك بعد أيام من التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة ستة أشخاص في إسطنبول.

وامتنعت وزارتا الدفاع والداخلية التركيتان عن التعليق لرويترز على التحذيرات.

من جهة أخرى، حذر وزير خارجية صربيا، إيفيتشا داتشيتش، مواطنيه من احتمال وقوع اعتداءات في تركيا.

ونصح وزير الخارجية الصربي إيفيتشا داتشيتش رعاياه بتجنب السفر إلى تركيا وخاصة أنقرة.