أنقرة (زمان التركية) – زعمت الصحفية التركية هورام ألماستشي، في مقال لها بموقع “أودا تي في”، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سينشيء متحفًا له في إسطنبول.

وأوضحت الصحفية أن المتحف الذي سيحمل اسم أردوغان، سيبنى على شاطئ القرن الذهبي وبالتحديد في منطقة قاسم باشا التي ولد فيها أردوغان، والتي تعد واحدة من أقدم المستوطنات في إسطنبول.

وأضافت ألماستشي: “وفقًا لما علمته من صديقي المعماري من أنقرة، المتحف لن يضم فقط الهدايا التي تم تقديمها لأردوغان خلال حياته السياسية. آمل أن يتم بناء متحف حديث مثل المتاحف الموجودة في أوروبا”.

وأشارت الصحفية إلى أن عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قام بإصلاح وتجديد السيارة التي استخدمها أردوغان خلال رئاسة بلدية إسطنبول، وهي سيارة من نوع مرسيدس.

وتابعت: وفقًا للتسريبات التي سمعتها، “يريد إمام أوغلو تقديم هذه السيارة لأردوغان لوضعها في المتحف”.

كما ذكرت ألماستشي أن أردوغان قام بتجديد 164 متحفاً بالكامل خلال العشرين عاماً الماضية من خلال ترميمها وعرضها، وافتتح 56 متحفًا في جميع أنحاء تركيا لأول مرة، ونقلت 18 متحفًا من المتاحف التركية إلى مبانيها المبنية حديثًا.

وأوضحت ألماستشي أنه يوجد في تركيا متاحف لـ مصطفي كمال أتاتورك وعصمت باشا وعدنان مندريس وجلال بايار وتورجوت أوزال وسليمان ديميريل.