أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي، شعبان سافينتش، أن زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، لن يكون مرشحها في الانتخابات الرئاسية، وسيعلن هذا القرار في ديسمبر الجاري.

برزت قضية المرشح الرئاسي لتحالف الأمة المعارض، على السطح مؤخرًا في تركيا، مع اقتراب موعد الانتخابات التي يفصلنا عنها عنها 7 أشهر.

الصحفي شعبان سافينتش رئيس تحرير قناة “بيزيم” التركية، قال في نقاش مع الإعلامي التركي هادي أوزإشيك، إن كيليجدار أوغلو لن يرد اسمه مجددا في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضاف الصحفي سافينتش: “كيليجدار أوغلو أدلى بالعديد من التصريحات غير المباشرة بأنه يمكن أن يكون مرشحًا أو حتى يريد أن يكون. لكنه لم يقل قط (أنا مرشح)، ولم يوضح موقفه من الترشح”.

وأشار سافينتش إلى أن كيليتشدارأوغلو هو أكثر من يشعر بالمسؤولية عن هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، لأنه مؤسس التحالف السداسي وزعيم المعارضة الرئيسية.

قال سافينتش يبدو إنه إذا لم يكن هناك اتفاق على كيليجدار أوغلو، فلا يمكن للزعماء الستة تحقيق ذلك.

وأكمل الصحفي حديثه، قائلا: في مقابلتي مع قيادي بارز في حزب الشعب الجمهوري، قال: “كيليجدار أوغلو يمكن أن يعلن عدم ترشحه في غضون أسبوع أو أسبوعين، يمكن أن تحدث أشياء مهمة للغاية”.

وشدد الصحفي التركي على أنه اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) المقبل، لن تتم مناقشة ترشيح كيليجدار أوغلو في الانتخابات.