أنقرة (زمان التركية) – اقترح الجنرال بن هودجز، القائد الأمريكي السابق للقوات الأوروبية، أن تعود تركيا إلى برنامج تصنيع المقاتلات الأمريكية F-35، في مقابل تقديم صواريخ الدفاع الجوي الروسية S-400 إلى أوكرانيا.

وفي حديثه إلى شبكة “بي بي سي” البريطانية بنسختها التركية، أوضح هودجز أن تركيا تمتلك ثاني أقوى قوة برية في الناتو، ولديها قوة جوية وبحرية قوية جدًا، ويعد جيشها من أكثر الجيوش خبرة في حلف الناتو، بما في ذلك القوات الخاصة. لذلك، لها بالفعل اليد العليا في العديد من المجالات.

ويرى هودجز أن إزالة تركيا من برنامج F-35 وبيع هذه الطائرات لليونان وشراء اليونان لطائرات من طراز رافائيل من فرنسا، لن يغير ميزان القوى في بحر إيجه، فهذه التطورات لن تجعل تركيا أضعف.

وفيما يتعلق بإزالة تركيا من برنامج F-35، قال الجنرال هودجز: “كان هناك سبب لانضمام تركيا إلى برنامج F-35، لقد علموا أنهم بحاجة إلى هذه القدرة، لكنهم اتخذوا قرارًا سياسيًا واتخذوا خيارًا استراتيجيًا خاطئًا ووجدوا أنفسهم في هذا الوضع المؤسف”.

وبالنسبة لعودة تركيا إلى برنامج F-35، يقول هودجز: “على حد علمنا، فإن S-400s تنتظر في صناديقها. يمكن لتركيا التراجع عن هذه الخطوة، وإعطاء تلك الأنظمة لأوكرانيا والعودة إلى برنامج F-35، عندها ستكون في وضع مختلف تمامًا عما هو عليه اليوم”.

وأضاف: “أنا لست ساذجًا، أعلم أنه سيكون من الصعب على أردوغان اتخاذ هذا القرار خلال فترة الانتخابات، لكن عندما أبرموا هذه الصفقة مع روسيا، كانوا يعلمون أن ذلك سيحدث”.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب حصولها على الصواريخ الروسية S-400s، كما تم إزالتها من برنامج تصنيع مقاتلات F-35، وتجميد حصولها على حصتها من هذه المقاتلات.