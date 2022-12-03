أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “رويترز” الإخبارية إن الرئيس السوري بشار الأسد، يرفض عرض لقاء نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

بعد أن التقى أردوغان نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أكد الرئيس التركي أنه لا يمانع من إعادة تطبيع العلاقات بشكل كامل مع سوريا والسير على نفس الخطى التي سارت عليها مع القاهرة.

لكن، جاء الرد من الرئيس السوري بشار الأسد مخالفا لتوقعات أردوغان، حيث ذكرت رويترز، نقلا عن ثلاث مصادر مطلعة على الموقف السوري، أن بشار الأسد يرفض حاليا عرض الرئيس أردوغان من أجل لقاء يجمع بينهما.

وقال مصدران إن دمشق تعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيعزز دعم أردوغان قبل انتخابات العام المقبل، خاصة إذا كان الاجتماع يدور حول إعادة حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري.

كما أكد أحد المصادر أيضا، أن سوريا رفضت أيضا فكرة عقد اجتماع لوزراء الخارجية في البلدين.

وفي حديثه أمس الجمعة، صرح وزير الخارجية التركي مولود تشافوش أوغلو أنه تم عقد اجتماعات على المستوى الاستخباري بين سوريا ولفت الانتباه إلى أهمية الحوار البناء.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على الاقتراح إن سوريا ترى أن مثل هذا الاجتماع عديم الجدوى، ما لم يأتي بشيء ملموس وما يريدونه حتى الآن هو انسحاب كامل للقوات التركية.

وأشار مصدر مطلع على نهج تركيا في التعامل مع القضية إلى أن لقاء الأسد وأردوغان قد يكون ممكناً “في المستقبل غير البعيد”.