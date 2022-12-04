أنقرة (زمان التركية) – أدانت السلطات شخصين بتهمة طباعة نقود مزيفة، في ولاية عثمانية جنوب تركيا.

تم إحالة ثلاث مشتبه بهم إلى النيابة، بعد القبض عليهم بعد 6 أشهر من المتابعة من قبل فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في مديرية أمن عثمانية.

القاضي المناوب أدان اثنين من المشتبه بهم وأطلق سراح الآخر.

وكانت فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، داهمت الفيلا المستأجرة، بناء على معلومات تفيد بأن ثلاث أشخاص يرتكبون جريمة تزييف النقود.

خلال المداهمة، تم ضبط أوراق شمعية مختلفة ودهانات كيماوية وألواح وقوالب لطباعة النقود المزيفة.