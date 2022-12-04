أنقرة (زمان التركية) – أعلنت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار، أنها تدعم عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش وعمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إذا ترشحا للرئاسة.

خلال مشاركتها في لقاء مع قناة “هابر تورك” التركية، قالت أكشنر حول ترشيح يافاش وإمام أوغلو: “لقد ذكرت هذا علنًا لأعضاء طاولة الستة، إذا تم ترشيح أحد هذين الأصدقاء على هذه الطاولة، فلن نقول لا”.

وأكدت أكشنار أن معايير الترشح واضحة، ويجب أن يخرج المرشح من هذه الطاولة السداسية، ويجب أن يفوز هذا المرشح في الانتخابات.

أكشنار قالت إن حزبها لن ينسحب من التحالف السياسي، وحذرت من أنه إذا رأى الناخب خلافا بين أعضاء التحالف فسيكون ذلك سيىء للجميع.

منذ وقت مبكر تم طرح ترشيح منصور يافاش وأكرم إمام أوغلو كمرشحين للرئاسة، لكن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أبدى موقفا رافضا لذلك، وقال إنه يفضل بقائهما في رئاسة البلدية التي نافس عليها الحزب الحاكم واتنزعها منها. من ناحية أخرى هناك توقعات بأن يقدم كليجدار أوغلو نفسه كمرشح في الانتخابات الرئاسية.