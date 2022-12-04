أنقرة (زمان التركية) – قال المرشح الرئاسي السابق محرم إنجه، إن تحركات التحالف السداسي المعارض تصب في صالح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

تصريحات إنجه رئيس حزب البلد، جاءت خلال كلمة له أثناء جولة في بلدة “كاشان” بولاية أدرنة.

قال إنجه المرشح الرئاسي السىابق في انتخابات عام 2018 “لسوء الحظ، هناك معارضة في تركيا تقول أمورا خاطئة ضد هذه الحكومة غير الكفؤة”.

وأضاف إنجه: “يقول رئيس حزب السعادة تمال كارمولا أوغلو وهو واحد ضمن الأحزاب الستة المتخالفة، إنهم سيشكلون لجنة تنسيق وسيتلقى رئيس التحالف تعليمات من هذه اللجنة، أو بمعنى آخر أن 6 رؤساء أحزاب سينتخبون رئيسًا. سيتلقى الرئيس، الذي حصل على 50 + 1 من الأصوات، تعليمات من كارامولا أوغلو الذي يحصل على 1-2 في المائة فقط من الأصوات في الانتخابات”.

وتساءل إنجه قائلًا: “ما هذا الهراء؟ هل أنت تختار بدلتك الخاصة؟ اختيار رئيس جمهورية بهذا الوضع مستحيل”.

وتابع إنجه انتقاده للمعارضة قائلًا: “إنهم يعملون رسميًا لصالح رجب طيب أردوغان. للمرة الأخيرة، هذه الطاولة المكونة من ستة أفراد هي من محبي طيب أردوغان. كل العمل الذي يقومون به هو وضع النقاط في أيدي رجب طيب أردوغان. لن يصدقهم طفل إذا قالوا إنهم ضد أردوغان”.

وكان كان محرم إنجه أعلن في تصريحات سابقة أنه سيدعم أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

إنجه قال خلال مشاركته في على قناة “tv100” التركية، إن حزبه يجري مباحثات مع كل الأحزاب من أجل التحالف، ولكنه لن ينضم أبدا لتحالف الشعب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي تصريحات أخرى أقدم، قال إنجه إنه لا يحب سياسات أردوغان، ولكن الشيء الذي يعجبه فيه هو حياده بخصوص الحرب الأوكرانية الروسية، فالحياد صحيح ولصالح تركيا. وأكد إنجه أنه ليس لديه أمل في الطاولة المستديرة التي تضم 6 أحزاب معارضة، لأنهم إذا نجحوا في هزيمة أردوغان وأصبح أحدهم رئيسا فلن يتفقوا أبدا.

يذكر أن محرم إنجه انفصل عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، بعد أن كان قد ترشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية عام 2018 مقابل الرئيس رجب أردوغان، وقالت تقارير إن الرئيس أردوغان استطاع، أن يقنعه بالانفصال عن المعارضة، وتقديم الدعم له بشكل خفي.