أنقرة (زمان التركية) – ناشد أربعة مهاجرين أتراك عالقون على الحدود اليونانية، السلطات اليونانية بمساعدتهم حيث ينتظرون في البرد والجوع منذ يومين كاملين.

وفي رسالة الاستغاثة التي بعثوها، قال المهاجرون إن الجو شديد البرودة، وإنهم ينتظرون المساعدة وطلبوا اللجوء.

وقال خليل شاهين: “لم نأكل منذ يومين، ونفد الماء الآن، الجو بارد جدًا في الليل، يوجد بيننا مرضى، ننتظر المساعدة”.

وأكدت سيفدا أريان أنهم ينتظرون المساعدة العاجلة من السلطات اليونانية.

ويشعر المهاجرين الأربعة الذين تقطعت بهم السبل على الحدود اليونانية بالقلق، من أن يتم إعادتهم إلى تركيا.

يفر العديد من الأتراك من الملاحقات الأمنية السياسية في تركيا عبر اللجوء إلى اليونان، بطرق غير شرعية.