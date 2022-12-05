أنقرة (زمان التركية) – قال أحد الاقتصاديين الأتراك الرائدين في العالم الدكتور دارون أجام أوغلو، إنه رغم الصورة السلبية للغاية التي تظهر بها تركيا، إلا أنه لا يرى المستقبل الاقتصادي للبلاد متشائما.

أجام أوغلو صرح بذلك خلال عرض تقديمي واسع النطاق في اجتماع “نداء إلى القرن الثاني” نظمه حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وأوضح أجام أوغلو عضو هيئة تدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن الصورة الظاهرة للأتراك سلبية للغاية، لكنه لا يرى مستقبل تركيا على أنه متشائم، فإمكانيات البلاد عالية جدا والحلول في الواقع واضحة جدا.

وأشار أجام أوغلو إلى أن إحدى أهم مشاكل تركيا هي “النمو غير الفعال”، مؤكدا على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم.

وبينما قال إن عدم المساواة في الدخل في تركيا أمر “محزن”، أضاف أجام أوغلو: “إن مشكلة تركيا طوال تاريخها هي: حتى لو كانت الدولة قوية، يبقى المجتمع ضعيفا. مؤسسات الدولة لا تتحسن لضعف المجتمع. وهذا هو سبب أهمية الديمقراطية والمجتمع المدني وحرية التعبير بالنسبة لتركيا “.

وتابع الخبير الاقتصادي: “في الوقت الحالي، يزداد توزيع الدخل سوءًا مع أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والقروض التي تقدمها البنوك الحكومية. هذا يعني أن الموارد تذهب إلى المقتنيات الجانبية. لا يذهب إلى الشركات ذات الاستثمارات الجديدة والطاقة الجديدة والتكنولوجيا الجديدة. لقد تحول صافي الاحتياطيات إلى مستوى سلبي رهيب. ليس لدينا احتياطيات متبقية لاستخدامها في التحديات المقبلة”.

كما ذكر أجام أوغلو أن ديناميات النمو في تركيا معروفة إلى حد ما، فبعد نموها بشكل أقل بكثير من إمكاناتها في أواخر الثمانينيات والتسعينيات؛ بين عامي 2001 و 2006، زادت تركيا معدل نمو ناتجها الإجمالي بنسبة 6٪.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الأهم من معدل النمو هو جودة النمو، وجودة النمو لها جوانب عديدة، لكن المشكلة الرئيسية هي الإنتاجية في تركيا، فالنمو لا يزيد الإنتاجية.