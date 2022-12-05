أنقرة (زمان التركية) – ينظر رجال الأعمال الروس إلى تركيا، باعتبارها ملاذًا آمن، حيث حولوا إليها مئات الملايين من الأموال، في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022.

وتستثمر شركات من العديد من دول العالم في تركيا، إلا أن روسيا كان لها نصيب الأسد هذا العام، إذ أنشأ العديد من رجال الأعمال الروس شركات جديدة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022.

وبحسب بيانات اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا (TOBB)، تم إنشاء أكثر من ألف شركة لمواطنين أتراك مع شركاء روس. تم تسجيل 107 من هذه الشركات كشركات مساهمة و901 كشركات محدودة.

وبلغ رأسمال الشركات التي بساهم فيها الروس 605.8 مليون ليرة.

يذكر أن رأس المال الروسي في هذه الشركات يبلغ 444.5 مليون ليرة.

غيرت الحرب الروسية الأوكرانية التوازنات في العالم، وأصبحت تركيا التي لا تشارك في فرض عقوبات على روسيا، الملاذ الآمن، للأثرياء ورجال الأعمال الروس للحفاظ على أصولهم وثرواتهم وتجارتهم