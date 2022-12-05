أنقرة (زمان التركية) – ارتفع التضخم النقدي الشهري في تركيا 2.88 في المئة، وسجل معدل التضخم السنوي 84.39 في المئة.

هيئة الإحصاء التركية ذكرت أن نسبة التغيير في مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت نحو 2.88 في المئة مقارنه بالشهر السابق ونحو 84.39 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ونحو 62.35 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي ونحو 70.36 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا الأخيرة.

جدير بالذكر أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام شهد زيادة في التضخم النقدي بقيمة 3.54 في المئة، وارتفع التضخم السنوي إلى 85.51 في المئة.

وسجل النقل أعلى زيادة سنوية بنسبة زيادة بلغت 107.03 في المئة، تلاه المشروبات غير الكحولية والأغذية بنسبة زيادة بلغت 102.55 في المئة. وجاءت مستلزمات المنزل في المرتبة الثالثة.

وفي المقابل سجلت الاتصالات أقل زيادة سنوية بنسبة زيادة بلغت 35.87 في المئة.

من جانبها أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بنحو 4.24 في المئة في حين بلغت الزيادة السنوية في معدلات التضخم نحو 180.70 في المئة.

من جهة أخرى، قالت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة إن الملابس والأحذية سجلت أعلى زيادة خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 15.40 في المئة، تلتها مستلزمات المنزل في المرتبة الثانية بنسبة زيادة بلغت 14.26 في المئة.