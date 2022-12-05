أنقرة (زمان التركية) – كشفت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه تم قطع الغاز الطبيعي عن 37 ألف و657 مشترك في تركيا، خلال 8 شهور بسبب عدم تسديد الفواتير.

البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، عمر فتحي جورار، تقدم باستجواب موجه لوزير الطاقة فاتح دونماز عن عدد المشتركين الذين تم قطع الغاز الطبيعي عنهم، بسبب تأخر سداد الفواتير.

وردًّا على سؤال جورار، أوضح مكتب الوزير دونماز أن عدد المشتركين الذين تم قطع الغاز الطبيعي عنهم بسبب عدم سداد الديون كان 22 ألفًا و 142 لعام 2021، وارتفع هذا العدد إلى 37 ألفًا و 657 في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

جورار قيم رد الوزير دونماز، قائلا إن الأزمة الاقتصادية تسحق المواطنين في كل مجال. 37 ألفًا و 657 شخصًا لم يتمكنوا من دفع ثمن الغاز الطبيعي خلال 8 أشهر.

وأضاف دونماز: “إن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أدى إلى ثني ظهور الدخل الثابت والمنخفض. الآن يحاول الناس حماية أنفسهم من البرد تحت البطانية، فهم لا يلمسون مفتاح الكهرباء”.

يذكر أن التضخم النقدي في تركيا ارتفع بشكل كبير متجاوزًا 85 بالمئة، مما تراجعت معه القوة الشرائية للمواطن بشكل كبير.