أنقرة (زمان التركية)_ يرى “بول ليفين” مدير معهد ستوكهولم للدراسات التركية أن المعضلة التي تواجهها السويد في طريقها لعضوية حلف الناتو هي أن “السويديون يريدون الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل مكان، لكنهم يريدون أيضًا الأمن من روسيا، ويشعر الكثيرون أن أنقرة تجبرنا الآن على الاختيار بين الاثنين”.

جاء ذلك في حوار أجرته الصحفية التركية “سلاي ديلاكلي” ونشره موقع “بيانات (bianet)” الإخباري التركي والمتخصص في الشؤون التركية وحقوق الإنسان في تركيا والذي تم حظره منذ عام 2019.

وقد دار الحوار حول موقف السويد ومحاولتها للانضام لحلف الناتو، وما تواجه من عرقلة مستمرة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد جاء الحوار كالتالي:

الحرب الباردة: نقطة تحول في السياسة الخارجية

* في الانتخابات العامة الأخيرة في السويد، خسر الاشتراكيون الديمقراطيون وتشكلت حكومة ائتلافية يمينية في البلاد. كيف تعتقد أن هذا التغيير في السلطة يؤثر/سيؤثر على السياسة الخارجية للسويد بشكل عام؟

تشهد السياسة الخارجية السويدية تغييرات لا علاقة لها بتغيير الحكومة، تمت إضافة تغيير الحكومة علاوة على ذلك، مما دفع السويد إلى نفس الاتجاه، فقد أثار الغزو الروسي المتجدد لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير إعادة تقييم للأمن والسياسة الخارجية السويدية، ولفترة طويلة جدًّا من الزمن، كانت السويد دولة محايدة أو غير منحازة في حالة الحرب، إلا أن أصبحت هذه مسالة هوية تقريبًا وضعت السويد نفسها فيها خلال الحرب الباردة، في نهاية الحرب الباردة، أصبحت سياسة عدم التحالف الهادفة إلى الحياد أقل أهمية وبمجرد انضمام السويد إلى الاتحاد الأوروبي (EU) في عام 1995 كان علينا التخلي عن سياسة الحياد بسببها لكننا بقينا غير منحازين.

وفي غضون ذلك، كان هناك بالفعل تعاون مكثف مع الناتو والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة “خلف الأبواب المغلقة” إذا صح التعبير، ومن المثير للاهتمام أن سياسة الحياد السويدية كانت تعتمد دائمًا على الدعم العسكري من الناتو والولايات المتحدة في حالة الحرب، ومع تزايد سلوك روسيا العدائي الذي بدأ بجورجيا ثم أوكرانيا في عام 2014 ودعم الحركات اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء أوروبا، والتدخل في الانتخابات ثم في ديسمبر من العام الماضي وإرسال رسائل إلى عدد من الدول بما في ذلك السويد وفنلندا تطالب حلف الناتو بعدم توسيعه، أدت كل هذه التطورات إلى تحول في السياسة الخارجية السويدية.

لذلك فعندما انضمت السويد إلى الاتحاد الأوروبي تخلينا عن سياسة الحياد، وتخلينا الآن عن سياسة عدم الانحياز عندما تقدمنا بطلب للحصول على عضوية الناتو.

حتى في عهد الحكومة السابقة، كان هناك أيضًا إجماع من الحزبين على زيادة الإنفاق على التسلح والدفاع، وبدأت الحكومة الائتلافية الجديدة سياسة يتم بموجبها تقليص ميزانية المساعدات الخارجية بشكل أكبر، والتخلي عن السياسة الخارجية النسوية وهناك تركيز أكبر على التعاون مع البلدان في الخارج القريب وفي أوروبا، وينصب التركيز الآن على الأمن السويدي والمصالح السويدية والتعاون مع الخارج القريب، وهذا هو التحول العام.

* وقعت تركيا وفنلندا والسويد مذكرة في أواخر يونيو/حزيران لكي توافق تركيا على عطاءاتهم للانضمام إلى الناتو. منذ ذلك الحين، اتخذت السويد سلسلة من الخطوات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا. كيف يتجاوب الجمهور والسياسيون مع هذه المذكرة والخطوات التي اتخذوها متتالية؟ هل هناك أي شيء تجده شخصيًّا إشكاليًّا أو مثيرًا للجدل في هذا السياق؟

هناك الكثير من الانتقادات داخل السويد حول ما يُنظر إليه على أنه تنازلات، فقد ارتفعت الأصوات منددة بالزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى تركيا، وأثار العديد من النشطاء وممثلي الشتات الكردي في السويد مخاوفهم، كما تعالت انتقادات الاشتراكيين الديمقراطيين بشكل مثير للاهتمام، ولأنهم كانوا في الواقع مسؤولين عن الحكومة التي بادرت بهذه السياسات لكنهم يشعرون الآن أن الحكومة الحالية قد ذهبت إلى أبعد مما يحتاجون إليه، وأعتقد أنه من المهم ملاحظة أن صانعي السياسة السويديين يواجهون تضاربًا أساسيًّا في المصالح أو تضاربًا في الأهداف.

ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى أن أوكرانيا كشريك في حلف الناتو ولكن ليس عضوًا كامل العضوية تُركت لتدافع عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي الجديد، هناك إجماع واسع في السويد على أننا بحاجة إلى السعي لتحقيق الأمن في تحالف دفاعي، من أجل القيام بذلك نحتاج إلى إقناع دول مثل تركيا والمجر بقبول طلب العضوية الخاص بنا، ويمكنك أيضًا القول إن لتركيا بعض المطالب المشروعة وليس من غير المعقول أن تطلب تركيا من السويد رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا في أثناء سعيها للانضمام إلى تحالف دفاعي مع تركيا على سبيل المثال. ولكل الدول الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية، ولكن هناك مخاوف جدية بشأن الطريقة التي تنتهجها تركيا في حربها على الإرهاب، وكذلك مخاوف بشأن معاملة الأقلية الكردية في تركيا وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، كما يتضح من الأحكام الصادرة ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعتقد أن هذه المخاوف جميعها، وكذلك المخاوف حول سلامة الأقلية الكردية في السويد، ومن المحتمل أن تتعارض تلك المخاوف مع المخاوف الأمنية السويدية، فبينما يريد السويديون الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل مكان لكنهم يريدون أيضًا الأمن من روسيا، ويشعر الكثيرون أن أنقرة تجبرنا الآن على الاختيار بين الاثنين. وأعتقد أن هذا تضارب حقيقي في القيم والأهداف، ولا توجد إجابات سهلة أو جيدة، وتتمثل إحدى هذه الإجابات في سحب طلب السويد للانضمام إلى عضوية الناتو والقول إن السويد لن تستجيب لأي من مطالب تركيا، لكن بالطبع فهذا من شأنه أن يضع السويد والمواطنين السويديين بما في ذلك السويديون من أصل تركي وكردي في خطر أكبر وهو العدوان الروسي الذي قد يحدث لتجد السويد نفسها وحدها أمام روسيا.

“التهديد باستخدام الفيتو” وهجوم بري محتمل

إذا نظرنا إلى التنازلات الفعلية التي قدمتها السويد، فإن التنازل الأكبر أو الرد الأكثر أهمية على مخاوف تركيا كان من وجهة نظري رفع حظر الأسلحة الفعلي المفروض على تركيا، حتى هذا الأمر محدود إلى حد ما لأن السويد لا تصدر الآن أسلحة إلى تركيا، ولكنها تصدر مواد أسلحة لها علاقة بالإلكترونيات والبرمجيات ودعم البرمجيات، وهذا تنازل حقيقي لأننا الآن في لحظة تفكر فيها تركيا في تجديد عملية عسكرية في شمال سوريا، وأود أن أقول إن هذا ليس بالأمر السهل، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن الحظر الفعلي قد تم فرضه بعد التوغل التركي في عفرين في عام 2019.

وتمسك تركيا الآن بالتهديد باستخدام حق النقض ضد توسيع الناتو كنوع من السيف المسلط على كل من السويد وفنلندا، وكذلك على بقية دول الناتو. أعتقد أن أنقرة تأمل في أن التهديد أو احتمال استخدام حق النقض لتوسيع حلف الناتو سيحمي تركيا من الانتقادات وردود الفعل من أعضاء الناتو الآخرين إذا قامت بعملية عسكرية مرة أخرى في شمال سوريا.

“بعض التنازلات تبدو أكبر مما هي عليه”

لكني أعتقد أن الامتيازات الأخرى المفترضة تبدو أكبر مما هي عليه، على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على مسافة من حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب. فهذه في الأساس خسارة دبلوماسية عامة لحزب الاتحاد الديمقراطي لأن السويد لم يكن لها في الواقع علاقات مباشرة أو دعم مع حزب الاتحاد الديمقراطي، لذا من وجهة النظر السويدية، كان السبب في أنه كان من المقبول أن نصيغها على هذا النحو في المذكرة هو أنها كانت تصف شيءًا لم تفعله السويد أبدًا، قد يكون الاستثناء إجراءات في إطار التحالف المناهض لداعش لكنها كانت محدودة، لم يتم تصدير أسلحة إلى وحدات حماية الشعب، وتقدم السويد مساعدات إنسانية لشعوب المنطقة لكنها لا تقدم أي دعم مالي لحزب الاتحاد الديمقراطي، هناك أيضًا تغييرات في السياسة من حيث شحذ قوانين مكافحة الإرهاب السويدية وحتى تعديل الدستور السويدي التي تم وصفها على أنها تنازلات عندما لم تكن كذلك، لقد استندت إلى مقترحات تشريعية تم إعدادها قبل عدة سنوات لذا، فهذه “تنازلات” تبدو أسوأ مما هي عليه في الواقع.

بالنظر إلى الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، ما الذي تعتقد أن السويد ستفعله أو يمكنها أن تفعل المزيد حتى توافق تركيا أخيرًا على طلب العضوية في الناتو؟ هل من المرجح أن يتبع ذلك تسليم المنفيين السياسيين؟ وكيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين حكم القانون؟

يمكنك القول أن سيادة القانون واستقلالية المحاكم والهيئات في السويد يتم اختبارها في هذه العملية، لكنهم حتى الآن ما زالوا صامدين، وقد أعلنت السويد في يونيو أنها ستنظر بطريقة سريعة في مطالب تركيا عندما يتعلق الأمر بتسليم المطلوبين وترحيلهم ولكن لا شيء سيتم القيام به بطريقة لا تتماشى مع القانون السويدي أو مع الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، كذلك عندما يتعلق الأمر بتسليم المجرمين الذي تطلبه تركيا ولا يقبل الشخص المعني، يتم إرسال ملف القضية إلى المحكمة العليا التي تتخذ قرارًا بشأنه، والواقع أنه في حالات قليلة تم تسليم أشخاص لكن في معظم الحالات الأخرى تم رفض تلك الطلبات، وتم رفض تلك الطلبات لعدد من الأسباب المختلفة: إما أن الشخص ليس موجودًا في السويد أو أن الشخص ليس مواطنًا في السويد وفي هذه الحالة لا يمكن تسليمه، أو أن الأدلة المقدمة غير كافية، أو أن إجراءات المحكمة في تركيا غير كافية، وفي حالات المتهمين بالإرهاب من قبل تركيا فقد لا تعتقد المحكمة العليا أن الأشخاص المعنيين سيحصلون على محاكمة عادلة في تركيا، أو أنهم سيتعرضون أو يتعرضون للاضطهاد في وطنهم، أو الأفعال التي يُتهمون بارتكابها لا ترقى إلى مستوى الجرائم وفقًا للقانون السويدي، وهكذا عندما تصدر المحكمة العليا قرارًا سلبيًّا فلا يمكن بأي حال للحكومة السويدية أن تقرر تسليم الشخص المعني حتى لو كانت ترغب في ذلك.

لذا، إذا نظرت إلى السوابق يمكنك بسهولة أن تتنبأ بأنه لن تكون هناك عمليات تسليم ما لم تغير المحكمة العليا ممارساتها بشكل جذري، وبالنظر إلى تصريحاتهم الأخيرة فأعتقد أن مفاوضات الناتو الحالية لا تغير شيءًا، لذلك أعتقد أن عمليات التسليم ستكون طريقًا مسدودًا ما لم تتحسن سيادة القانون في تركيا.

ما الذي يجعل عمليات الترحيل مختلفة؟

عندما يتعلق الأمر بالترحيل، فالأمر آخر، لأن هنا مصلحة الهجرة هي التي تقرر، وقد رأينا حالات ترحيل لمشتبهين إرهابيين في السنوات الأخيرة، وكان آخرها في عام 2020 عندما تم ترحيل شخص يشتبه في علاقته بحزب العمال الكردستاني (PKK) إلى تركيا.

أنا لا أستبعد الترحيل إلى تركيا حتى بالنسبة للمشتبه في أنهم إرهابيون لعدد من الأسباب، الأول هو أننا رأيناه في الماضي، والسبب الآخر هو أن هناك أكثر من 30 حالة تم الإبلاغ عنها في الصحافة لأشخاص إما طلبوا اللجوء السياسي في السويد أو تقدموا بطلب للحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة في السويد، وحيث قررت دائرة الأمن السويدية أن لديهم العلاقات مع حزب العمال الكردستاني لذلك تم رفض طلب الإقامة أو اللجوء الخاص بهم من قبل وكالة الهجرة، ولذلك فوفقًا للقانون السويدي يجب تسليمهم إلى تركيا.

وتعود هذه القرارات بالترحيل من قبل الأمن السويدي إلى ما قبل عامين، بمعنى آخر فهذا لا يعد من قبيل تنازلات تقدمها السويد لتركيا.

هناك حقيقة أخرى تتماشى مع سؤالك الأول: لقد اتبعت الحكومة الحالية سياسة هجرة أكثر صرامة وأنا بصراحة لا أعرف ما إذا كان ذلك سيؤثر على قرارات وكالة الهجرة في هذه الحالات لكنني لن أستبعد ذلك، وسياسات الهجرة الأكثر صرامة ستكون لها عواقب، ولكن وبصفتي خبيرًا في الشؤون التركية، أود أن أقول شخصيًّا أنه من الصعب ترحيل حتى المشتبه بهم من الإرهابيين إلى تركيا لأن سيادة القانون في تركيا معيبة للغاية اليوم، فقدت وردت أنباء عن حالات تعذيب وسوء معاملة للسجناء لذلك، لا أوصي بأن تقوم وكالة الهجرة بترحيل الأشخاص إلى تركيا، لكن يمكنني أيضًا أن أرى ذلك يحدث لأنه كانت هناك عمليات ترحيل أخرى في الماضي القريب إلى دول أخرى.

والصوت الجمهور السويدي العام لصالح سياسة هجرة أكثر صرامة وهذا له عواقب على طالبي اللجوء والمهاجرين، وفي بعض الأحيان عواقب مأساوية، وبالطبع يمكن للمرء أن ينتقد سياسة الهجرة في السويد لكنني لا أراها بالضرورة انتهاكًا لسيادة القانون في السويد أو تنازلًا لتركيا.

لذا أعتقد أن مسالة الترحيل قضية مفتوحة، تقول السلطات السويدية إنه لا ينبغي لأي كردي يتمتع بالجنسية السويدية ويعيش في السويد وليس له صلات بحزب العمال الكردستاني أن يقلق بشأن عمليات الترحيل أو التسليم للسلطات التركية، لكن طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم بسبب الشك في علاقاتهم مع حزب العمال الكردستاني مسالة أخرى.

وأعتقد أيضًا أننا سنرى تطورات تتماشى مع قوانين مكافحة الإرهاب السويدية الأكثر صرامة التي تدخل حيز التنفيذ الآن، وبالنسبة لحزب العمال الكردستاني فهو مدرج على قائمة مراقبة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي والسويد، وأود أن أقول إنه طالما ظل حزب العمال الكردستاني مدرجًا في قائمة مراقبة الإرهابيين، فيبدو أننا سنفعل ذلك في المستقبل.

* أخيرًا، ما الذي سيضع السويد في مأزق أو بين المطرقة والسندان في هذا السياق؟

لقد ذكرت عدة مرات في وسائل الإعلام السويدية أن هناك شيئين قد يحدثان من شأنه أن يضع الحكومة السويدية في معضلة أخلاقية، إذا صح التعبير، حيث هذين الهدفين اللذين ذكرتهما سابقًا هما حماية الأمن القومي السويدي والوقوف من أجله بجانب الاهتمامات الأوسع بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما قد يدخلان في صراع حاد للغاية.

وأحد هذه الصراعات الحادة سيكون إذا تحركت المحكمة الدستورية التركية لإغلاق وحظر حزب الشعوب الديمقراطي قبل انتخابات العام المقبل، ومن المرجح أن ذلك سيؤدي إلى رد فعل دولي يندد بذلك، وهو ما يتوقع أيضًا من السويد، والتي بها عدد كبير من الأكراد في الشتات لا سيما وأنها دافعت دائمًا عن حقوق الأكراد.

“الغزو سيكون أيضًا معضلة”

الأمر الآخر هو غزو شمال سوريا، لقد شهدنا مؤخرًا غارات جوية مكثفة، بما في ذلك تلك التي استهدفت البنية التحتية المدنية، لكننا لم نشهد ردود فعل قوية من دول أخرى حتى الآن، وقد صرح وزير الخارجية السويدي بيلستروم فقط بقوله إن تركيا لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنني أعتقد أن العديد من المراقبين الخارجيين والخبراء في القانون الدولي سيتساءلون عن وصف هذه الضربات ضد أهداف مدنية على أنها مسائل تتعلق بالدفاع عن النفس خاصة وأن الكثير من الأمور المحيطة بها لا تزال غامضة، بينما تهدد تركيا الآن بشن هجوم بري بأهداف محتملة بما في ذلك كوباني، وهو رمز كبير للعديد من الأكراد، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى أنها كانت المكان الذي بدأت فيه ميليشيات وحدات حماية الشعب في كبح تقدم داعش، لذلك إذا حدث هجوم بريّ، أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًّا على الحكومة السويدية القيام بمناورة دبلوماسية وعدم إظهارها موقفها ضد تلك الضربات التي تقوم بها الحكومة التركية من أجل ضمان موافقتها على انضمام السويد لعضوية الناتو والوقوف إلى جانب المبادئ المهمة فيما يتعلق عدم التدخل وعدم الاعتداء وحق الأقليات كذلك، وذلك قد يتحقق في غضون أيام ما لم تنجح الدبلوماسية الأمريكية والروسية في درء الغزو التركي المحتمل لشمال سوريا.