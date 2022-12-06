أنقرة (زمان التركية) – مع دخول فصل الشتاء يلجأ الأتراك إلى بديل للغاز الطبيعي، للحصول على تدفئة منخفضة التكاليف.

نتيجة الارتفاع الكبير في رسوم الغاز الطبيعي، يبحث المواطنون في تركيا عن بديل، وبات البعض يميل لاستخدام مواقد الفحم.

وقال إدريس كيليش، أحد أقدم بائعي المواقد في شارع المواقد في إسطنبول الفاتح: “لقد زادت مبيعات المواقد بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء”.

وذكر كيليش أن أسعار المواقد تبدأ من 550 ليرة تركية وتصل إلى 10 آلاف ليرة تركية، ونظرًا لأن الموقد متعدد الأغراض، يضع المواطنون أوانيهم على الموقد، إبريق الشاي، بجانب التدفئة ويحاولون بذلك توفير المال.

وقال أفني سوكار، بائع مواقد آخر: “مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، سيعود الجميع إلى المواقد. بدلا من ذلك، سيتعين على الأشخاص الذين يستخدمون المواقد الكهربائية اللجوء إلى مواقد الفحم بسبب ارتفاع الكهرباء”.

وكانت وزارة الكهرباء كشفت مؤخرًا عن قطع الغاز الطبيعي 37 ألفًا و 657 في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

يذكر أن التضخم النقدي في تركيا ارتفع بشكل كبير متجاوزًا 85 بالمئة، مما تراجعت معه القوة الشرائية للمواطن بشكل كبير.