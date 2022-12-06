أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن ناقلات النفط الروسية تكدست بمضائق تركيا عقب تحديد سعر النفط الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مطالبة السلطات التركية جميع السفن بضمانات تأمينية جديدة.

وأوضحت الصحيفة في خبرها الصادر بالأمس استنادًا على شركات تجارية أن 19 ناقلة نفط روسية تنتظر في المياه الإقليمية التركية للعبور من مضيقي البسفور وجناق قلعة.

وذكر مدراء أربع شركات نفط أن أنقرة طالبت ناقلات النفط بتقديم وثائق جديدة تفيد بسريان التأمين الإلزامي أثناء عملية العبور.

الاتحاد الأوروبي وضح حد أقصى لبرميل النفط المنقول من روسيا عن طريق البحر، سعر 60 دولار.

ونص قرار تحديد سعر النفط الروسي الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس على تأمين شركات التأمين الغربية لناقلات النفط الروسية في حال تراجع سعر برميل النفط الروسي إلى ما دون 60 دولار.