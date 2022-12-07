أنقرة (زمان التركية) – رصد تقرير إجمالي أحكام السجن التي صدرت خلال دعاوى قضائية تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، أقيمت خلال الفترة بين الأول من سبتمبر/أيلول عام 2021 والعشرين من يوليو/ تموز عام 2022.

لجنة الأعمال الإعلامية والقانونية أصدرت تقريرها حول 446 جلسة قضائية، ضمن 210 دعوى قضائية شهدتها المحاكم في 23 ولاية مختلفة.

وأظهرت البيانات ارتفاعا في أحكام الحبس الصادرة ضمن قضايا حرية التعبير عن الرأي هذا العام، حيث بلغ إجمالي أحكام السجن الصادرة بحق 67 شخصا في 41 دعوى قضائية نحو 299 عاما وشهرين و24 يومًا.

وشكل الناشطون الحقوقيون والصحفيون والطلاب، غالبية من خضعوا للمحاكمات خلال تلك الفترة.

التهم الموجهة ضمن 90 دعوى قضائية مختلفة عقدت خلال تلك الفترة، تصدرت خلالها تهمة “الانتماء لتنظيمات إرهابية” قائمة أكثر الاتهامات الموجهة بواقع 38 في المئة.

وجاءت إهانة مؤسسات الدولة وسيادة الدولة في المرتبة الثانية، ضمن أكثر الاتهامات الموجهة بواقع 14 في المئة تلتها مخالفة القانون رقم 2911 في المرتبة الثالثة بواقع 13 في المئة.