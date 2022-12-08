القاهرة (زمان التركية)_غادر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط متوجها إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية الأولى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

تعقد القمة يوم الجمعة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وعدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن انعقاد هذه القمة يأتي في ضوء ما اتفق عليه الجانبان خلال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الصين والدول العربية والارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين.

هذا وقد وصل أمس وفد رسمي من الأمانة العامة الى الرياض، برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، لمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة للإعداد لهذه القمة الهامة والتاريخية.