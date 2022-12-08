أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية اعتقال شخص يقدم نفسه منذ سنوات كمحامي، ويحصل على مزايا.

مكتب فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابع لإدارة شرطة “إغدير” أعلن القبض على سميح بايكير، الذي تبين أنه مارس مهنة المحاماة بدون شهادة وحصل على مزايا بتقديم نفسه كمحامي في إغدير، تم القبض عليه.

وتم القبض على بايكير بتهمة الاحتيال، وتزوير الوثائق الرسمية والسرقة من مؤسسة عامة.

كما تقدمت نقابة المحامين في إغدير بشكوى ضد سميح بايكير، المسجون في سجن “إيغدير”.

الفترة الأخيرة ظهرت في تركيا عدة وقائع انتحال صفة طبيب، وهذه المرة، ظهر محامي مزيف.