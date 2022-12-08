أنقرة (زمان التركية) – سجل التضخم الاستهلاكي لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نحو 10.7 في المئة، وتصدرت تركيا دول المنظمة في التضخم الغذائي.

وارتفع التضخم السنوي لدول المنظمة، الذي يعتمد على مؤشر أسعار المستهلك، إلى 10.7 في المئة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول بعدما بلغ 10.5 في المئة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وسجلت 18 دولة من بين الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 38 دولة معدلات تضخم تجاوزت التسعة في المئة، إذ بلغ التضخم أعلى مستوياته في كل من المجر وتركيا وليتوانيا واستونيا ولاتفيا.

واصل التضخم الغذائي في الارتفاع داخل دول المنظمة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث بلغ التضخم الغذائي خلال تلك الفترة 16.1 في المئة بعدما سجل 15.3 في المئة في شهر سبتمبر/أيلول هذا العام ليصل بهذا التضخم الغذائي إلى أعلى مستوياته منذ عام 1974.

وتصدرت تركيا دول المنظمة في التضخم الغذائي بنسبة بلغت 99 في المئة تلتها المجر في المرتبة الثانية بنحو 42.9 في المئة.

وارتفعت أسعار الغذاء في ليتوانيا إلى 33.7 في المئة، في حين بلغت الزيادة في أسعار الغذاء في لاتفيا 29.5 في المئة.

جدير بالذكر أن هيئة الإحصاء التركية أعلنت ارتفع معدلات التضخم الغذائي في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم إلى 102.55 في المئة.

وشهد أكتوبر/ تشرين الأول تراجعا في أسعار الطاقة لتسجل 28.1 في المئة بعدما سجلت 28.8 في المئة في سبتمبر/ أيلول.

وبلغت الزيادة في أسعار الطاقة داخل 35 من دول المنظمة نحو 10 في المئة في حين تجاوزت نسبة الزيادة في 13 من دول المنظمة حاجز 30 في المئة.

وعلى صعيد مجموعة السبع ارتفع التضخم السنوي بنحو 0.1 نقطة ليرتفع إلى 7.8 في المئة، حيث يواصل التضخم في الولايات المتحدة التراجع بينما يظل ثابتا في كندا ويرتفع في سائر دول المجموعة الأخرى.

وشهدت إيطاليا أعلى زيادة بنسبة بلغت 3 في المئة.

وفي منطقة اليورو ارتفع التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 10.6 في المئة.

وظل التضخم السنوي لمجموعة العشرين ثابتا عند مستوى 9.5 في المئة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وبعيدًا عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ارتفع التضخم في الأرجنتين، في حين تراجع داخل كل من الصين والبرازيل والهند وإندونيسيا وظل ثابتا في كل من المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا.