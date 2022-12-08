أنقرة (زمان التركية) – تم الإعلان عن قائمة أعلى الدول في سرعة شبكة الإنترنت عالميًّا، والتي يعدها موقع speedtest.net المختص في تحليل أداء الانترنت في دول العالم.

وأصبحت سرعة الإنترنت تشكل عنصرًا مهما للمستخدمين بقدر أهمية الحصول على الإنترنت.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة أعلى 10 دول في سرعة الإنترنت تلتها النرويج في المرتبة الثانية ثم قطر في المرتبة الثالثة.

وجاءت قائمة أعلى عشرة دول في سرعة الانترنت على النحو التالي:

– الإمارات العربية المتحدة :138 ميجابايت

– النرويج: 129 ميجابايت

– قطر: 126 ميجابايت

– كوريا الجنوبية: 125 ميجابايت

– الصين:113 ميجابايت

– هولندا: 109 ميجابايت

– دنمارك: 109 ميجابايت

– بلغاريا:106 ميجابايت

– الكويت:102 ميجابايت

– السعودية:97 ميجابايت

وبلغت سرعة الانترنت في تركيا 30 ميجابايت، لتحتل بهذا المرتبة 67 عالميًّا.