أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكسر عنق التضخم مع بداية العام الجديد 2023.

تصريحات أردوغان جاءت خلال مقطع فيديو له وهو يشارك في القمة التي نظمتها مجموعة تركواز الإعلامية.

وقال أردوغان خلال مقطع الفيديو: “نحن نقوم بحل قضية تكلفة المعيشة والتضخم، والتي هي على جدول أعمال الجميع، بما في ذلك أوروبا وأمريكا، خطوة بخطوة. وبتأثير هذه الإجراءات، آمل أن نكون قد كسرنا عنق التضخم مع بداية العام المقبل”.

وأضاف الرئيس التركي: “نرى أن الأساليب التقليدية القائمة على خفض التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة لم تلبي التوقعات حتى الآن. العديد من الاقتصادات، التي تحاول كبح جماح التضخم بمثل هذه السياسات، تكافح مع خسائر العمالة وكذلك تكاليف المعيشة”.

وتابع أردوغان: “بفضل نموذج اقتصادنا، الذي يعتمد على النمو من خلال الإنتاج والتوظيف والصادرات وفائض الحساب الجاري، جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية القوية التي قمنا بتنفيذها في العشرين عامًا الماضية، نحن أحد البلدان التي مرت بهذه الفترة المضطربة بشكل مريح نسبيًا . صادراتنا تحطم الرقم القياسي كل شهر، حيث تقترب من عتبة 300 مليار دولار”.

وأكد أردوغان أنهم لن يتوقفوا حتى يحققوا رؤيتهم “قرن تركيا” بكل عناصرها، وسيواصلون كفاحهم بلا انقطاع.

وأشار أردوغان إلى أنهم في هذه الفترة الحرجة، لن يسمحوا للمنظمات الإرهابية أو الخطوات العالمية أو خبراء الاقتصاد بردعهم عن طريقهم.