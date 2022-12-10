أنقرة (زمان التركية) – قال عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إنه لا يمكن أن يكون أي شخص أو أسرة أو جمعية أو مؤسسة أو حزب أو مجتمع أو طائفة فوق السيادة الوطنية.

وأوضح إمام أوغلو أن هدفهم هو توفير وحماية أعلى درجات الحرية والمساواة والعدالة في المجتمع.

وأضاف عمدة بلدية إسطنبول: “المساواة قيمة للغاية. وهناك تعريف آخر للإحساس بالمساواة؛ وهو ضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب، وأن يسير الجميع في نفس الرحلة، بمشاعر متساوية وأسس متساوية”.

وأكد إمام أوغلو أنهم لن يسمحوا أبدًا بتقديم تنازلات أو تجاهلها في هذا الصدد. فمثلا؛ لا يمكنهم السماح للطفل بالزواج، أو قبول إساءة معاملة الأطفال كالمعتاد، أو تجاهل السلامة الجسدية أو النفسية للأطفال.

وتابع إمام أوغلو: “نحن لا نعترف بأي شيء فوق السيادة الوطنية. بالنسبة لنا. لا يمكن أن يكون أي شخص فوق السيادة الوطنية. إن تحقيق مبادئ ومُثُل الجمهورية هو المسؤولية الرئيسية لكل مدير في هذه المدينة، في هذا البلد. هذا هو بالضبط ما أشعر به، شخصيًا مع جميع زملائي. أنا فخور أيضًا بأن الأعمال التي نفتتحها هنا، كما هو الحال في كل جزء من إسطنبول، هي أعمال تليق بالقيم والمبادئ التأسيسية لجمهوريتنا”.

يذكر أنه مؤخرا شاعت أخبار تفيد بأن المواطنة التركية “هـ.ك.غ” قد تعرضت للتحرش الجنسي في سن مبكرة، وتم تزويجها في سن الرابعة عشرة. وطالبت المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني إلى التدخل من أجل محاسبة المتورطين في تزويج القاصرات. وقد أثارت هذه الادعاءات جدلًا واسعًا في الشارع التركي.