أنقرة (زمان التركية) – ألقت السلطات التركية القبض على الرائد أحمد إرين والرقيب سونر إرين في دياربكر وأودعوا السجن بتهمة “الرشوة”.

وصدرت مذكرة توقيف بحق رقيب أول ورائد تبين أنهما تلقوا رشاوى في تجنيد حراس قرية في بلدة أرجاني بولاية ديار بكر في 2017-2018.

وبدأ مكتب النائب العام في ديار بكر تحقيقاً في الادعاء بحدوث مخالفات في التجنيد و “أخذ رشوة”.

وتم اعتقال 38 شخصًا في نطاق التحقيق، بما في ذلك القائد السابق لقوات الدرك في منطقة ارجاني أحمد إرين والرقيب الخبير في الدرك سونر إرين من قيادة درك مقاطعة ماردين.

وتم الإفراج عن 36 من 38 شخصًا تم استكمال إفاداتهم في مركز الشرطة بعد إفاداتهم أمام النيابة.

وقد أحيل الرائد أحمد إرين والرقيب سونر إرين، اللذان صدرت بحقهما أوامر اعتقال، إلى المحكمة أمس.