أنقرة (زمان التركية) – قال القنصل التركي السابق في الموصل ورئيس حزب الابتكار، أوزتورك يلماز، إن من يخاف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فهو جبان وعديم الشرف.

أوزتورك يلماز، الذي تعرض للهجوم بسكين في مكتبه أمس الأربعاء، أدلى بتصريحات كثيرة عن الرئيس أردوغان، زاعمًا أن الهجوم نفذه “رجال أردوغان”.

وقال يلماز بالفيديو الذي نشره على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: “في البداية أنا أقول لأردوغان، من يخاف منك فهو جبان وعديم الشرف”.

وتحدث يلماز عن الاعتداء عليه حيث قال: “تلقيت أربع طعنات عميقة. إنه رجل مجرم فعل ذلك، لكن من الضروري أن نسأل من وراء ذلك. أقول لأولئك الذين فعلوا ذلك، وخاصة لأردوغان: لا يمكنك فعل أي شيء. لا يوجد شيء يمكنك فعله لأن الله لا يريده. من يخافك فهو جبان. دع من يخافك يكون مثلك. لا يمكنك أن تفعل أي شيء”.

وأضاف يلماز: “لقد عشت في الموصل، ولم أستسلم أبدًا لأي شخص في حياتي. أنا لست خادما لأحد. أنتم الرجال الخطأ وسوف تغادرون”.

وتابع يلماز: “إذا كنت رجلاً، يجب أن تأتي بمفردك. أليس لديك إحساس بالرجولة؟ لماذا ترسل رجالك المعدمين؟ إذا كنت رجلاً، فاخرج ولكنك لن تستطيع الخروج”.

واستكمل يلماز انتقاده لأردوغان قائلا: “اعرف هذا، الدولة ليست ملك والدك. أنت لا شيء. أنت لا تساوي فلسا واحدا في عيني. دع من يخافك يكون مثلك. نحن لا نخاف من أحد. ما هذه الطعنة الجرح الذي أصاب الديمقراطية، لقد أضرت بالدستور، والاقتصاد. لقد جرحت المجتمع”.

أوزتورك يلماز تعرض للهجوم والطعن بثلاث أماكن من جسده بسكين في مكتبه. وهو الآن يتعافى، وهو بصحة جيدة.

وقال أوزتورك يلماز في بيان بعد الحادث “إن رجال أردوغان هم من نفذوا الهجوم”.