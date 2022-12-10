أنقرة (زمان التركية) – وضعت شركة “أرتشيليك (Arçelik)” التركية لإنتاج الأجهزة الكهربائية الاستهلاكية والإلكترونية المنزلية، حجر الأساس لشركة أجهزة كهربائية في مصر بقيمة 100 مليون دولار.

من خلال العمل مع 30 منشأة إنتاج في 9 دول حول العالم، تواصل أرتشيليك -التي تمتلك مجموعة شركات تابعة مثل بيكو وغرونديغ- النمو مع تحركات استثمارية جديدة.

أرتشيليك التي دخلت السوق المصري في العام 2012 من خلال شركة “بيكو” وضعت حجر الأساس لاستثمار جديد بقيمة 100 مليون دولار لإنتاج السلع البيضاء في مدينة العاشر من رمضان المصرية.

ومن المخطط أن يتم تصدير أكثر من 60 % من إنتاج المصنع، الذي يهدف إلى أن يكون مركز الإنتاج الإقليمي الجديد، إلى العديد من المناطق، وعلى رأسها أفريقيا والشرق الأوسط.

والمصنع المزمع استكماله في عام 2023 ستبلغ مساحته 114 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون. تصدير سنوي 250 مليون دولار.

وفي المرحلة الأولى سينتج المصنع، غلاية، منتجات التبريد، فرن، مدمج وموقد؛ في المراحل المتقدمة، سيتم إنتاج أجهزة تلفزيون ومكيفات هواء وغسالات.

وشارك في حفل وضع حجر الأساس للمصنع الذي أقيم يوم (7 ديسمبر) في القاهرة؛ سفير تركيا في مصر صالح شين، والرئيس التنفيذي لشركة أرتشيليك، هاكان بولجورلو، ونائب المدير العام للإنتاج والتكنولوجيا في أرتشيليك، نهاد بايز، ومدير شركة بيكو في مصر، أوميت جونال، وكبار المسؤولين الحكوميين.