أنقرة (زمان التركية) – طالبت لجنة وزراء مجلس أوروبا بتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “بالإفراج الفوري” عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش.

كررت لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي بدأت عملية انتهاك ضد أنقرة بسبب عدم تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعوتها في نفس الاتجاه في اجتماعها 6-8 ديسمبر.

وقال رمضان دمير، أحد محاميي دميرطاش، بخصوص اجتماع اللجنة: “طالبت لجنة وزراء مجلس أوروبا مرة أخرى بالإفراج الفوري عن صلاح الدين دميرطاش، كما طالبت بإصدار قرار وفقًا لنتائج المادة 18 من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الملف الذي تحتجزه المحكمة الدستورية منذ 3 سنوات بشأن إعادة اعتقال دميرطاش بالأدلة نفسها”.

ويقبع دميرطاش في السجن منذ 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2016.

وفي ديسمبر / كانون الأول 2020، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه تم بالفعل انتهاك حقوق دميرطاش عدة مرات أثناء اعتقاله واحتجازه السابق للمحاكمة. وقضت المحكمة بإطلاق سراح دميرطاش على الفور.